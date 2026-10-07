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В Раде заявили, что Украина вновь столкнется с проблемой дефицита бюджета

В Раде заявили, что Украина вновь столкнется с проблемой дефицита бюджета - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Раде заявили, что Украина вновь столкнется с проблемой дефицита бюджета

Украина вновь столкнется с проблемой дефицита бюджета уже в декабре из-за невозможности принять нужные для продолжения финансирования от ЕС законопроекты,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:58+0300

2026-10-07T13:58+0300

2026-10-07T13:58+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина вновь столкнется с проблемой дефицита бюджета уже в декабре из-за невозможности принять нужные для продолжения финансирования от ЕС законопроекты, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее в среду украинский премьер Сергей Корецкий заявил, что Украина получила от ЕС 1,2 миллиарда евро на финансирование военных расходов. "Уже в декабре проблема дефицита бюджета вернется, поскольку будут нарушены все антикоррупционные обязательства (перед ЕС - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. По словам депутата, еще одной нерешенной финансовой проблемой Украины остается поиск средств на выплаты зарплат военнослужащим в текущем году. Ранее Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет переноса расходов, перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров. В сентябре депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ. По ее словам, дальнейшее поступление средств в бюджет Украины возможно лишь в виде западной финансовой помощи, для чего депутатам нужно принять ряд спорных законопроектов.

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мировая экономика, украина, киев, ес, рада, всу