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Почти 30 миллиардов долларов не доходят до бюджета Украины, заявили в Раде
Почти 30 миллиардов долларов не доходят до бюджета Украины, заявили в Раде - 07.10.2026, ПРАЙМ
Почти 30 миллиардов долларов не доходят до бюджета Украины, заявили в Раде
Порядка 30 миллиардов долларов не доходят до бюджета Украины и остаются в карманах коррупционеров и воров, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:18+0300
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Порядка 30 миллиардов долларов не доходят до бюджета Украины и остаются в карманах коррупционеров и воров, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. "Если говорить о том, за счет чего покрывать дефицит (бюджета – ред.), то я бы советовал кабинету министров компенсировать разницу за счет детенизации. Потому что, как мы видим, 1,3 триллиона гривен (почти 30 миллиардов долларов – ред.) налогов прячутся в карманах воров разного уровня и коррупционеров", - сказал Гетманцев в интервью украинскому изданию The Page. По его словам, вернуть указанные средства в госбюджет поможет улучшение работы таможенной и налоговой служб, а также Бюро экономической безопасности (БЭБ). Гетманцев в августе сообщал, что более триллиона гривен (22,3 миллиарда долларов) теряет бюджет Украины от теневой экономики ежегодно. Агентство Блумберг в сентябре сообщало, что зарубежные доноры Киева потребовали принять меры по сокращению теневой экономики Украины, которые включают увеличение налоговых поступлений и приведение законодательства страны в соответствии с нормами ЕС.
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финансы, мировая экономика, украина, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС
Почти 30 миллиардов долларов не доходят до бюджета Украины, заявили в Раде
Гетманцев: 30 миллиардов долларов налогов на Украине остаются в карманах коррупционеров
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Порядка 30 миллиардов долларов не доходят до бюджета Украины и остаются в карманах коррупционеров и воров, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Если говорить о том, за счет чего покрывать дефицит (бюджета – ред.), то я бы советовал кабинету министров компенсировать разницу за счет детенизации. Потому что, как мы видим, 1,3 триллиона гривен (почти 30 миллиардов долларов – ред.) налогов прячутся в карманах воров разного уровня и коррупционеров", - сказал Гетманцев в интервью украинскому изданию The Page.
По его словам, вернуть указанные средства в госбюджет поможет улучшение работы таможенной и налоговой служб, а также Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Гетманцев в августе сообщал, что более триллиона гривен (22,3 миллиарда долларов) теряет бюджет Украины от теневой экономики ежегодно.
Агентство Блумберг в сентябре сообщало, что зарубежные доноры Киева потребовали принять меры по сокращению теневой экономики Украины, которые включают увеличение налоговых поступлений и приведение законодательства страны в соответствии с нормами ЕС.