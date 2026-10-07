https://1prime.ru/20261007/ukraina-874045806.html

В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева

В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева - 07.10.2026, ПРАЙМ

В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева

Попытки Киева блокировать судоходство РФ в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе, заявила в среду... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:07+0300

2026-10-07T19:07+0300

2026-10-07T19:07+0300

россия

украина

черное море

топливо

цены на топливо

европа

киев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874045806.jpg?1791389243

ВЕНА, 7 окт - ПРАЙМ. Попытки Киева блокировать судоходство РФ в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе, заявила в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Украина по наущению западных кураторов активизировала проработку мер по блокированию российского судоходства в Черном и Азовском морях… не удивляйтесь потом тому, что в результате этих действий будут расти цены на горючее не только на международных рынках, но и в ваших странах", - сказала она заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления дипломата есть в распоряжении РИА Новости.

украина

черное море

европа

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, черное море, топливо, цены на топливо, европа, киев