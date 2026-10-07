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В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева
В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева - 07.10.2026, ПРАЙМ
В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева
Попытки Киева блокировать судоходство РФ в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе, заявила в среду... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:07+0300
2026-10-07T19:07+0300
2026-10-07T19:07+0300
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ВЕНА, 7 окт - ПРАЙМ. Попытки Киева блокировать судоходство РФ в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе, заявила в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Украина по наущению западных кураторов активизировала проработку мер по блокированию российского судоходства в Черном и Азовском морях… не удивляйтесь потом тому, что в результате этих действий будут расти цены на горючее не только на международных рынках, но и в ваших странах", - сказала она заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
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россия, украина, черное море, топливо, цены на топливо, европа, киев
РОССИЯ, УКРАИНА, Черное море, топливо, цены на топливо, ЕВРОПА, Киев
В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева
Жданова: действия Киева в Черном море приведут к росту цен на горючее в Европе
ВЕНА, 7 окт - ПРАЙМ. Попытки Киева блокировать судоходство РФ в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе, заявила в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Украина по наущению западных кураторов активизировала проработку мер по блокированию российского судоходства в Черном и Азовском морях… не удивляйтесь потом тому, что в результате этих действий будут расти цены на горючее не только на международных рынках, но и в ваших странах", - сказала она заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления дипломата есть в распоряжении РИА Новости.