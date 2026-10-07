Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/ukraina-874045806.html
В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева
В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева - 07.10.2026, ПРАЙМ
В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева
Попытки Киева блокировать судоходство РФ в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе, заявила в среду... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:07+0300
2026-10-07T19:07+0300
россия
украина
черное море
топливо
цены на топливо
европа
киев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874045806.jpg?1791389243
ВЕНА, 7 окт - ПРАЙМ. Попытки Киева блокировать судоходство РФ в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе, заявила в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Украина по наущению западных кураторов активизировала проработку мер по блокированию российского судоходства в Черном и Азовском морях… не удивляйтесь потом тому, что в результате этих действий будут расти цены на горючее не только на международных рынках, но и в ваших странах", - сказала она заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
украина
черное море
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, черное море, топливо, цены на топливо, европа, киев
РОССИЯ, УКРАИНА, Черное море, топливо, цены на топливо, ЕВРОПА, Киев
19:07 07.10.2026
 
В МИД предупредили о росте цен на горючее в Европе из-за действий Киева

Жданова: действия Киева в Черном море приведут к росту цен на горючее в Европе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЕНА, 7 окт - ПРАЙМ. Попытки Киева блокировать судоходство РФ в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе, заявила в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Украина по наущению западных кураторов активизировала проработку мер по блокированию российского судоходства в Черном и Азовском морях… не удивляйтесь потом тому, что в результате этих действий будут расти цены на горючее не только на международных рынках, но и в ваших странах", - сказала она заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
 
РОССИЯУКРАИНАЧерное моретопливоцены на топливоЕВРОПАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала