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Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper

Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper - 07.10.2026, ПРАЙМ

Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper

Американская инвестиционная компания Apollo Global Management направила необязывающее предложение о покупке находящейся в госсобственности немецкой... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T23:54+0300

2026-10-07T23:54+0300

2026-10-07T23:54+0300

германия

фрг

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equinor

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БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Apollo Global Management направила необязывающее предложение о покупке находящейся в госсобственности немецкой энергетической компании Uniper, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. "Apollo подал необязывающее предложение по покупке крупнейшего немецкого газового концерна", - говорится в публикации. Срок подачи потенциальными покупателями заявок истек 21 сентября. По данным Рейтер, помимо Apollo заявки на покупку поступили от чешской энергокомпании ЕРН миллиардера Даниэля Кретинского, консорциума Brookfield и канадского пенсионного фонда СРІВ, норвежской Equinor, а также консорциума инвесткомпании KKR и немецкого энергоконцерна RWE. Стоимость Uniper оценивается экспертами примерно в 10 миллиардов евро. При этом министерство финансов ФРГ, контролирующее 99,12% акций этой компании, намерено продать до 74,12% активов. Отмечается, что правительство ФРГ рассматривает возможность как продажи Uniper, так и проведение первичного публичного размещения ее акций. Власти Германии в декабре 2022 года завершили национализацию Uniper, оказавшейся на грани банкротства. Тогда же комиссия ЕС одобрила пакет мер для стабилизации работы компании. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.

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германия, фрг, uniper, equinor, rwe