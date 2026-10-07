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Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper
Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper - 07.10.2026, ПРАЙМ
Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper
Американская инвестиционная компания Apollo Global Management направила необязывающее предложение о покупке находящейся в госсобственности немецкой... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T23:54+0300
2026-10-07T23:54+0300
германия
фрг
uniper
equinor
rwe
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БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Apollo Global Management направила необязывающее предложение о покупке находящейся в госсобственности немецкой энергетической компании Uniper, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. "Apollo подал необязывающее предложение по покупке крупнейшего немецкого газового концерна", - говорится в публикации. Срок подачи потенциальными покупателями заявок истек 21 сентября. По данным Рейтер, помимо Apollo заявки на покупку поступили от чешской энергокомпании ЕРН миллиардера Даниэля Кретинского, консорциума Brookfield и канадского пенсионного фонда СРІВ, норвежской Equinor, а также консорциума инвесткомпании KKR и немецкого энергоконцерна RWE. Стоимость Uniper оценивается экспертами примерно в 10 миллиардов евро. При этом министерство финансов ФРГ, контролирующее 99,12% акций этой компании, намерено продать до 74,12% активов. Отмечается, что правительство ФРГ рассматривает возможность как продажи Uniper, так и проведение первичного публичного размещения ее акций. Власти Германии в декабре 2022 года завершили национализацию Uniper, оказавшейся на грани банкротства. Тогда же комиссия ЕС одобрила пакет мер для стабилизации работы компании. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.
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германия, фрг, uniper, equinor, rwe
ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Uniper, Equinor, RWE
23:54 07.10.2026
 
Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper

Reuters: Apollo подала необязывающее предложение о покупке немецкой энергокомпании Uniper

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БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Apollo Global Management направила необязывающее предложение о покупке находящейся в госсобственности немецкой энергетической компании Uniper, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.
"Apollo подал необязывающее предложение по покупке крупнейшего немецкого газового концерна", - говорится в публикации.
Срок подачи потенциальными покупателями заявок истек 21 сентября. По данным Рейтер, помимо Apollo заявки на покупку поступили от чешской энергокомпании ЕРН миллиардера Даниэля Кретинского, консорциума Brookfield и канадского пенсионного фонда СРІВ, норвежской Equinor, а также консорциума инвесткомпании KKR и немецкого энергоконцерна RWE.
Стоимость Uniper оценивается экспертами примерно в 10 миллиардов евро. При этом министерство финансов ФРГ, контролирующее 99,12% акций этой компании, намерено продать до 74,12% активов. Отмечается, что правительство ФРГ рассматривает возможность как продажи Uniper, так и проведение первичного публичного размещения ее акций.
Власти Германии в декабре 2022 года завершили национализацию Uniper, оказавшейся на грани банкротства. Тогда же комиссия ЕС одобрила пакет мер для стабилизации работы компании.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.
 
ГЕРМАНИЯФРГUniperEquinorRWE
 
 
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