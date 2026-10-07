https://1prime.ru/20261007/uniper-874051368.html
Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper
Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper - 07.10.2026, ПРАЙМ
Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper
Американская инвестиционная компания Apollo Global Management направила необязывающее предложение о покупке находящейся в госсобственности немецкой... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T23:54+0300
2026-10-07T23:54+0300
2026-10-07T23:54+0300
германия
фрг
uniper
equinor
rwe
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874051368.jpg?1791406448
БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Apollo Global Management направила необязывающее предложение о покупке находящейся в госсобственности немецкой энергетической компании Uniper, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.
"Apollo подал необязывающее предложение по покупке крупнейшего немецкого газового концерна", - говорится в публикации.
Срок подачи потенциальными покупателями заявок истек 21 сентября. По данным Рейтер, помимо Apollo заявки на покупку поступили от чешской энергокомпании ЕРН миллиардера Даниэля Кретинского, консорциума Brookfield и канадского пенсионного фонда СРІВ, норвежской Equinor, а также консорциума инвесткомпании KKR и немецкого энергоконцерна RWE.
Стоимость Uniper оценивается экспертами примерно в 10 миллиардов евро. При этом министерство финансов ФРГ, контролирующее 99,12% акций этой компании, намерено продать до 74,12% активов. Отмечается, что правительство ФРГ рассматривает возможность как продажи Uniper, так и проведение первичного публичного размещения ее акций.
Власти Германии в декабре 2022 года завершили национализацию Uniper, оказавшейся на грани банкротства. Тогда же комиссия ЕС одобрила пакет мер для стабилизации работы компании.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.
германия
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, фрг, uniper, equinor, rwe
ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Uniper, Equinor, RWE
Apollo подала необязывающее предложение о покупке Uniper
Reuters: Apollo подала необязывающее предложение о покупке немецкой энергокомпании Uniper
БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Apollo Global Management направила необязывающее предложение о покупке находящейся в госсобственности немецкой энергетической компании Uniper, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.
"Apollo подал необязывающее предложение по покупке крупнейшего немецкого газового концерна", - говорится в публикации.
Срок подачи потенциальными покупателями заявок истек 21 сентября. По данным Рейтер, помимо Apollo заявки на покупку поступили от чешской энергокомпании ЕРН миллиардера Даниэля Кретинского, консорциума Brookfield и канадского пенсионного фонда СРІВ, норвежской Equinor, а также консорциума инвесткомпании KKR и немецкого энергоконцерна RWE.
Стоимость Uniper оценивается экспертами примерно в 10 миллиардов евро. При этом министерство финансов ФРГ, контролирующее 99,12% акций этой компании, намерено продать до 74,12% активов. Отмечается, что правительство ФРГ рассматривает возможность как продажи Uniper, так и проведение первичного публичного размещения ее акций.
Власти Германии в декабре 2022 года завершили национализацию Uniper, оказавшейся на грани банкротства. Тогда же комиссия ЕС одобрила пакет мер для стабилизации работы компании.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.