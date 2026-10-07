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Названы условия хранения картофеля - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Названы условия хранения картофеля
Названы условия хранения картофеля - 07.10.2026, ПРАЙМ
Названы условия хранения картофеля
Картофель необходимо хранить в вентилируемых деревянных ящиках или сетках, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T08:07+0300
2026-10-07T08:07+0300
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россия
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КРАСНОДАР, 7 окт – ПРАЙМ. Картофель необходимо хранить в вентилируемых деревянных ящиках или сетках, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, биолог Татьяна Мамонова. "Картофелю категорически противопоказаны глухие полиэтиленовые мешки – скапливающийся конденсат провоцирует моментальное загнивание. Клубни должны храниться только в вентилируемых деревянных ящиках или сетках", - рассказала Мамонова. Она уточнила, что максимальный срок хранения картофеля составляет три месяца при температуре от 2 до 5 градусов тепла, а для ранних и молодых сортов не более одного месяца в сухом погребе или на утепленном балконе. По словам Мамоновой, нельзя держать картофель рядом с яблоками. Выделяемый ими газ этилен запускает преждевременную порчу. Нежелательно соседство и с луком - он отдает влагу, провоцирует появление конденсата и рост глазков у картошки. "На свету клубни зеленеют и вырабатывают яд соланин. Срезать позеленевший слой или вырезать гнилой бок не рекомендуется. Если процесс распада тканей начался, тотальная утилизация плода – единственный способ защитить здоровье", - добавила биолог.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
08:07 07.10.2026
 
Названы условия хранения картофеля

Биолог Мамонова: картофель нужно хранить в вентилируемых ящиках или сетках

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КРАСНОДАР, 7 окт – ПРАЙМ. Картофель необходимо хранить в вентилируемых деревянных ящиках или сетках, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, биолог Татьяна Мамонова.
"Картофелю категорически противопоказаны глухие полиэтиленовые мешки – скапливающийся конденсат провоцирует моментальное загнивание. Клубни должны храниться только в вентилируемых деревянных ящиках или сетках", - рассказала Мамонова.
Она уточнила, что максимальный срок хранения картофеля составляет три месяца при температуре от 2 до 5 градусов тепла, а для ранних и молодых сортов не более одного месяца в сухом погребе или на утепленном балконе.
По словам Мамоновой, нельзя держать картофель рядом с яблоками. Выделяемый ими газ этилен запускает преждевременную порчу. Нежелательно соседство и с луком - он отдает влагу, провоцирует появление конденсата и рост глазков у картошки.
"На свету клубни зеленеют и вырабатывают яд соланин. Срезать позеленевший слой или вырезать гнилой бок не рекомендуется. Если процесс распада тканей начался, тотальная утилизация плода – единственный способ защитить здоровье", - добавила биолог.
 
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