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Названы условия хранения картофеля

Названы условия хранения картофеля - 07.10.2026, ПРАЙМ

Названы условия хранения картофеля

Картофель необходимо хранить в вентилируемых деревянных ящиках или сетках, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T08:07+0300

2026-10-07T08:07+0300

2026-10-07T08:07+0300

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КРАСНОДАР, 7 окт – ПРАЙМ. Картофель необходимо хранить в вентилируемых деревянных ящиках или сетках, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, биолог Татьяна Мамонова. "Картофелю категорически противопоказаны глухие полиэтиленовые мешки – скапливающийся конденсат провоцирует моментальное загнивание. Клубни должны храниться только в вентилируемых деревянных ящиках или сетках", - рассказала Мамонова. Она уточнила, что максимальный срок хранения картофеля составляет три месяца при температуре от 2 до 5 градусов тепла, а для ранних и молодых сортов не более одного месяца в сухом погребе или на утепленном балконе. По словам Мамоновой, нельзя держать картофель рядом с яблоками. Выделяемый ими газ этилен запускает преждевременную порчу. Нежелательно соседство и с луком - он отдает влагу, провоцирует появление конденсата и рост глазков у картошки. "На свету клубни зеленеют и вырабатывают яд соланин. Срезать позеленевший слой или вырезать гнилой бок не рекомендуется. Если процесс распада тканей начался, тотальная утилизация плода – единственный способ защитить здоровье", - добавила биолог.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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