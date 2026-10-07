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В Узбекистане построят логистический комплекс класса "А"
В Узбекистане построят логистический комплекс класса "А" - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане построят логистический комплекс класса "А"
Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана подписало с Wildberries инвестиционное соглашение по строительству в республике... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:44+0300
2026-10-07T09:44+0300
2026-10-07T09:44+0300
бизнес
россия
узбекистан
омская область
красноярский край
wildberries
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ТАШКЕНТ, 7 окт – ПРАЙМ. Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана подписало с Wildberries инвестиционное соглашение по строительству в республике логистического комплекса класса "А", сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, накануне в Фергане состоялось пленарное заседание III Совета регионов Узбекистана и России. В нем приняли участие главы и представители 17 российских регионов, всех регионов Узбекистана, а также около 400 предпринимателей двух стран.
"Практическим итогом стало подписание 4-х соглашений. Они охватывают взаимодействие Ферганской и Омской областей, Сурхандарьинской области и Красноярского края, Наманганской области и Республики Дагестан, а также инвестиционное соглашение между МИПТ и Wildberries по строительству логистического комплекса класса "А", - говорится в сообщении министерства.
Ранее пресс-служба Wildberries в республике сообщила РИА Новости, что маркетплейс завершил подготовительно-изыскные работы по проекту строительства логистического центра площадью 180 тысяч квадратных метров в Ташкентской области Узбекистана. Проект стоимостью около 140 миллионов долларов планируется реализовать в 2027-2028 годах.
В апреле 2025 года Wildberries сообщала, что запустила новый сортировочный центр в Ташкенте вместо действовавшего в столичной области, увеличив его пропускную способность вдвое – до 100 тысяч заказов в сутки. В октябре прошлого года - новый логистический комплекс площадью более 50 тысяч квадратных метров в столице Узбекистана.
По оценкам маркетплейса, рынок e-commerce в Узбекистане в настоящее время составляет только 4-5 % от общего объема розничной торговли и остается одним самых быстрорастущих в Центральной Азии.
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бизнес, россия, узбекистан, омская область, красноярский край, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Омская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Wildberries
В Узбекистане построят логистический комплекс класса "А"
МИПТ Узбекистана подписало с Wildberries соглашение по логистическому комплексу
ТАШКЕНТ, 7 окт – ПРАЙМ. Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана подписало с Wildberries инвестиционное соглашение по строительству в республике логистического комплекса класса "А", сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, накануне в Фергане состоялось пленарное заседание III Совета регионов Узбекистана и России. В нем приняли участие главы и представители 17 российских регионов, всех регионов Узбекистана, а также около 400 предпринимателей двух стран.
"Практическим итогом стало подписание 4-х соглашений. Они охватывают взаимодействие Ферганской и Омской областей, Сурхандарьинской области и Красноярского края, Наманганской области и Республики Дагестан, а также инвестиционное соглашение между МИПТ и Wildberries по строительству логистического комплекса класса "А", - говорится в сообщении министерства.
Ранее пресс-служба Wildberries в республике сообщила РИА Новости, что маркетплейс завершил подготовительно-изыскные работы по проекту строительства логистического центра площадью 180 тысяч квадратных метров в Ташкентской области Узбекистана. Проект стоимостью около 140 миллионов долларов планируется реализовать в 2027-2028 годах.
В апреле 2025 года Wildberries сообщала, что запустила новый сортировочный центр в Ташкенте вместо действовавшего в столичной области, увеличив его пропускную способность вдвое – до 100 тысяч заказов в сутки. В октябре прошлого года - новый логистический комплекс площадью более 50 тысяч квадратных метров в столице Узбекистана.
По оценкам маркетплейса, рынок e-commerce в Узбекистане в настоящее время составляет только 4-5 % от общего объема розничной торговли и остается одним самых быстрорастущих в Центральной Азии.