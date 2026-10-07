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Власти Афганистана начали национализацию жилых комплексов в провинции Балх

Власти Афганистана начали национализацию жилых комплексов в провинции Балх - 07.10.2026, ПРАЙМ

Власти Афганистана начали национализацию жилых комплексов в провинции Балх

Власти Афганистана начали национализацию жилых комплексов, построенных во времена республики в провинции Балх на север страны, сообщает афганское агентство... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:36+0300

2026-10-07T10:36+0300

2026-10-07T10:36+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Афганистана начали национализацию жилых комплексов, построенных во времена республики в провинции Балх на север страны, сообщает афганское агентство AVA-Press. "Комиссия по вопросам земельного кадастра провинции Балх сообщила, что после проверки 75 жилых комплексов 22 из них, занимающие площадь около 85 тысяч 77 джерибов (около 22 гектаров) земли, были официально признаны государственными", - говорится в сообщении. По данным агентства, глава комиссии Мохаммад Муса Мубейн во вторник, 14 октября, заявил, что из 75 проверенных объектов 22 теперь относятся к государственному земельному фонду. "Инспекции по всей провинции продолжаются, и до их завершения любые сделки купли-продажи, а также строительные работы на этих территориях строго запрещены", - приводит агентство слова чиновника. Ранее министерство юстиции объявило, что земли 49 жилых комплексов в 14 провинциях страны уже были полностью или частично "возвращены" в государственную собственность. Согласно отчетам, 10 из этих 49 жилкомплексов расположены в провинции Балх, включая такие как "Дипломатический", "Бахраб", "Халид бен Валид", "Амир Алишер Навои", "Зайнабия", "Омра", "Майар Мина", "Шахид Забиулла", "Братья Газанфар" и "Ховади". В заявлении комиссии отмечается, что согласно новому законодательству, признание участка земли государственным означает, что даже если владельцы много лет назад приобрели его и имеют на руках легальные и правильно оформленные документы правообладания, они обязаны повторно выкупить землю по текущей рыночной стоимости. При этом стоимость уже возведенных на этих участках зданий при расчетах не учитывается. Основную часть населения провинции Балх составляют нацменьшинства - таджики, узбеки, хазарейцы, туркемены, белуджи и арабы. Помимо большинства мусульман-суннитов в провинции также имеется большое количество последователей шиизма. Более 60% населения провинции разговаривает на языке дари, который является афганским вариантом персидского языка. Ранее афганский минюст объявил кабульский жилкомплекс "Зеленая надежда" близ проспекта Дар уль-Аман в Кабуле, где проживают хазарейцы-шииты, государственной собственностью и ввел там драконовские цены на аренду жилых помещений, принадлежащих собственникам. Несогласным и недовольным с решением минюста пообещали выселение.

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бизнес, мировая экономика, афганистан