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ВНИИГ и Beijing Taiji подписали 4 соглашения с торфодобывающими компаниями - 07.10.2026, ПРАЙМ
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ВНИИГ и Beijing Taiji подписали 4 соглашения с торфодобывающими компаниями
ВНИИГ и Beijing Taiji подписали 4 соглашения с торфодобывающими компаниями - 07.10.2026, ПРАЙМ
ВНИИГ и Beijing Taiji подписали 4 соглашения с торфодобывающими компаниями
Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") и китайская Beijing Taiji Technology подписали... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:25+0300
2026-10-07T15:31+0300
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") и китайская Beijing Taiji Technology подписали уже четыре меморандума о сотрудничестве с российскими торфодобытчиками, в планах - еще два, следует из презентации гендиректора ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Алексея Виноградова. "Русгидро" и китайская компания в сентябре подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о долгосрочном партнерстве в развитии торфяной отрасли в России. "На данный момент подписаны четыре трехсторонних меморандума о сотрудничестве (АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" и Beijing Taiji Technology Ltd) с российскими производителями торфа, еще два находятся на стадии подписания", - говорится в материалах, представленных Виноградовым на научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". В презентации также отмечается, что институт подписал первое инвестиционное соглашение с китайским партнером, поступление денежных средств ожидается в ноябре.
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россия, русгидро
РОССИЯ, Русгидро
15:25 07.10.2026 (обновлено: 15:31 07.10.2026)
 
ВНИИГ и Beijing Taiji подписали 4 соглашения с торфодобывающими компаниями

ВНИИГ и Beijing Taiji подписали уже четыре соглашения с торфодобывающими компаниями России

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") и китайская Beijing Taiji Technology подписали уже четыре меморандума о сотрудничестве с российскими торфодобытчиками, в планах - еще два, следует из презентации гендиректора ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Алексея Виноградова.
"Русгидро" и китайская компания в сентябре подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о долгосрочном партнерстве в развитии торфяной отрасли в России.
"На данный момент подписаны четыре трехсторонних меморандума о сотрудничестве (АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" и Beijing Taiji Technology Ltd) с российскими производителями торфа, еще два находятся на стадии подписания", - говорится в материалах, представленных Виноградовым на научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии".
В презентации также отмечается, что институт подписал первое инвестиционное соглашение с китайским партнером, поступление денежных средств ожидается в ноябре.
 
РОССИЯРусгидро
 
 
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