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ВНИИГ и Beijing Taiji подписали 4 соглашения с торфодобывающими компаниями

ВНИИГ и Beijing Taiji подписали 4 соглашения с торфодобывающими компаниями - 07.10.2026, ПРАЙМ

ВНИИГ и Beijing Taiji подписали 4 соглашения с торфодобывающими компаниями

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") и китайская Beijing Taiji Technology подписали... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:25+0300

2026-10-07T15:25+0300

2026-10-07T15:31+0300

россия

русгидро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") и китайская Beijing Taiji Technology подписали уже четыре меморандума о сотрудничестве с российскими торфодобытчиками, в планах - еще два, следует из презентации гендиректора ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Алексея Виноградова. "Русгидро" и китайская компания в сентябре подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о долгосрочном партнерстве в развитии торфяной отрасли в России. "На данный момент подписаны четыре трехсторонних меморандума о сотрудничестве (АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" и Beijing Taiji Technology Ltd) с российскими производителями торфа, еще два находятся на стадии подписания", - говорится в материалах, представленных Виноградовым на научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". В презентации также отмечается, что институт подписал первое инвестиционное соглашение с китайским партнером, поступление денежных средств ожидается в ноябре.

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россия, русгидро