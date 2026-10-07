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ВНИИГ договорился о научно-техническом сотрудничестве с индийской компанией

ВНИИГ договорился о научно-техническом сотрудничестве с индийской компанией - 07.10.2026, ПРАЙМ

ВНИИГ договорился о научно-техническом сотрудничестве с индийской компанией

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") и индийская группа компаний "Трафальгар"... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:48+0300

2026-10-07T17:48+0300

2026-10-07T17:50+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") и индийская группа компаний "Трафальгар" подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии подписания в рамках конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". "Стороны договорились работать вместе по нескольким ключевым направлениям. Это совместное проектирование гидротехнических сооружений, строительство в сложных геологических условиях, обследование состояния и продление срока службы уже существующих объектов, а также обмен опытом в области цифровых технологий", - отмечается в материалах "Русгидро". Подписанный меморандум объединяет компетенции двух признанных инженерных школ, подчеркивает компания. "Трафальгар" с 1990-х годов реализует сложные промышленные объекты "под ключ" в Азии, на Ближнем Востоке и в Австралии, обладая глубокой экспертизой в горнодобыче, металлургии и управлении строительством. ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, основанный в 1921 году, участвовал в проектировании и строительстве более 200 гидроэлектростанций, включая крупнейшие - Братскую, Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС, а также гидротехнических сооружений свыше 150 тепловых и 30 атомных станций. "Сегодня ВНИИГ разрабатывает цифровые системы мониторинга безопасности гидротехнических сооружений, обеспечивая "Русгидро" современными инструментами управления объектами на всем протяжении их жизненного цикла", - добавляется в материалах.

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бизнес, россия, азия, ближний восток, австралия, русгидро