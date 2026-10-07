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ВНИИГ им. Веденеева и "Радар ммс" создадут средства защиты от БПЛА - 07.10.2026, ПРАЙМ
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ВНИИГ им. Веденеева и "Радар ммс" создадут средства защиты от БПЛА
ВНИИГ им. Веденеева и "Радар ммс" создадут средства защиты от БПЛА - 07.10.2026, ПРАЙМ
ВНИИГ им. Веденеева и "Радар ммс" создадут средства защиты от БПЛА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в энергетическую компанию... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:54+0300
2026-10-07T17:54+0300
русгидро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в энергетическую компанию "Русгидро") и "НПП "Радар ммс" подписали соглашение о сотрудничестве в создании средств защиты инфраструктурных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает корреспондент РИА Новости с церемонии. Документ подписали в рамках Научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии" гендиректор ВНИИГ Алексей Виноградов и гендиректор - генеральный конструктор "Радар ммс" Георгий Анцев. ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева обладает компетенциями в гидротехнике и обследовании сооружений, "Радар ммс" - в радиолокации, радиоэлектронике и специальном оборудовании, поясняется в материалах "Русгидро".
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40
192
40
русгидро
Русгидро
17:54 07.10.2026
 
ВНИИГ им. Веденеева и "Радар ммс" создадут средства защиты от БПЛА

ВНИИГ им. Веденеева и "НПП "Радар ммс" подписали соглашение о сотрудничестве

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в энергетическую компанию "Русгидро") и "НПП "Радар ммс" подписали соглашение о сотрудничестве в создании средств защиты инфраструктурных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Документ подписали в рамках Научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии" гендиректор ВНИИГ Алексей Виноградов и гендиректор - генеральный конструктор "Радар ммс" Георгий Анцев.
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева обладает компетенциями в гидротехнике и обследовании сооружений, "Радар ммс" - в радиолокации, радиоэлектронике и специальном оборудовании, поясняется в материалах "Русгидро".
 
Русгидро
 
 
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