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LG Electronics оценила выручку в третьем квартале в 17,5 миллиарда долларов
LG Electronics оценила выручку в третьем квартале в 17,5 миллиарда долларов - 07.10.2026, ПРАЙМ
LG Electronics оценила выручку в третьем квартале в 17,5 миллиарда долларов
Южнокорейская LG Electronics предварительно оценивает объем выручки в третьем квартале 2026 года в 23,827 триллиона вон (около 17,5 миллиарда долларов), что на... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T08:53+0300
2026-10-07T08:53+0300
2026-10-07T10:46+0300
бизнес
сеул
lg electronics
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Южнокорейская LG Electronics предварительно оценивает объем выручки в третьем квартале 2026 года в 23,827 триллиона вон (около 17,5 миллиарда долларов), что на 8,9% выше показателя аналогичного прошлогоднего периода, говорится в материалах компании. Операционная прибыль, согласно оценке, в отчетном периоде увеличилась на 13,5% в годовом выражении, до 781,8 миллиарда вон (575 миллионов долларов). "Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, включая геополитическую нестабильность и макроэкономическую волатильность, основные направления бизнеса LG сохранили свои сильные рыночные позиции и продолжили демонстрировать рост выручки благодаря дифференцированной конкурентоспособности продукции", - говорится в релизе. По итогам первых девяти месяцев года компания оценивает рост выручки в 9,2% в годовом выражении, до 71,38 триллиона вон (52,5 миллиарда долларов), а также увеличение операционной прибыли в 1,6 раза, до 4,035 триллиона вон (около 3 миллиардов долларов). Компания также отмечает, что такие показатели выручки и операционной прибыли являются рекордными для этого периода. Значения за девять месяцев впервые превысили 70 триллионов вон и 4 триллиона вон соответственно. LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
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бизнес, сеул, lg electronics
Бизнес, СЕУЛ, LG Electronics
LG Electronics оценила выручку в третьем квартале в 17,5 миллиарда долларов
LG Electronics оценивает выручку в третьем квартале 2026 года в 23,827 триллиона вон
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Южнокорейская LG Electronics предварительно оценивает объем выручки в третьем квартале 2026 года в 23,827 триллиона вон (около 17,5 миллиарда долларов), что на 8,9% выше показателя аналогичного прошлогоднего периода, говорится в материалах компании.
Операционная прибыль, согласно оценке, в отчетном периоде увеличилась на 13,5% в годовом выражении, до 781,8 миллиарда вон (575 миллионов долларов).
"Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, включая геополитическую нестабильность и макроэкономическую волатильность, основные направления бизнеса LG сохранили свои сильные рыночные позиции и продолжили демонстрировать рост выручки благодаря дифференцированной конкурентоспособности продукции", - говорится в релизе.
По итогам первых девяти месяцев года компания оценивает рост выручки в 9,2% в годовом выражении, до 71,38 триллиона вон (52,5 миллиарда долларов), а также увеличение операционной прибыли в 1,6 раза, до 4,035 триллиона вон (около 3 миллиардов долларов).
Компания также отмечает, что такие показатели выручки и операционной прибыли являются рекордными для этого периода. Значения за девять месяцев впервые превысили 70 триллионов вон и 4 триллиона вон соответственно.
LG Electronics
- южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле
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