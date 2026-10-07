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Wildberries запустит платформу госзакупок - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Wildberries запустит платформу госзакупок
Wildberries запустит платформу госзакупок - 07.10.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустит платформу госзакупок
Wildberries в тестовом режиме запустит собственную цифровую платформу закупок для взаимодействия между государственными заказчиками и продавцами платформы - там | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:05+0300
2026-10-07T13:10+0300
бизнес
технологии
владимир путин
вэф
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустит собственную цифровую платформу закупок для взаимодействия между государственными заказчиками и продавцами платформы - там образовательные учреждения смогут реализовывать госзакупки в привычном формате маркетплейса, рассказал директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Евгений Этин. "Цифровые платформы сегодня выходят далеко за рамки привычных сценариев электронной торговли. Сейчас мы создаем собственный цифровой канал взаимодействия между государственными заказчиками и продавцами платформы, объединяя удобство и классический пользовательский опыт маркетплейса с требованиями сферы закупок", - сказал он в ходе форума "Цифровые решения". Этин пояснил, что для российских продавцов это дополнительная возможность представить свою продукцию широкой аудитории государственных заказчиков и сформировать новый канал продаж, а для заказчиков - возможность использовать преимущества онлайн-торговли. Как уточнили в пресс-службе компании, создание платформы продиктовано поручением президента РФ на ВЭФ-2026 и будет реализовано в рамках вступившего в силу с 1 октября 2026 года эксперимента, согласно которому цифровые платформы получат право проводить закупки "с полки" для детских садов, школ и колледжей. Президент России Владимир Путин в ходе ВЭФ предложил задействовать инфраструктуру информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. "Она (платформа - ред.) позволит осуществлять образовательным организациям государственные закупки с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса и максимальной суммой одной закупки до 5 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе компании. Отмечается, что на первом этапе запуска Цифровая платформа закупок (ЦПЗ) будет доступна продавцам из тестовой группы, но уже в скором времени компания рассчитывает открыть площадку для регистрации всех желающих и отвечающих требованиям госзакупок партнеров. На создаваемой платформе в частности будут представлены канцелярские и хозяйственные товары, техника и оборудование, пояснили в компании. Получать такие товары в рамках ЦПЗ будет возможно в том числе с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса. Ожидается, что это позволит сделать закупку востребованных товаров более удобной, оперативной и предсказуемой по срокам поставки, а также перевести ключевые этапы закупочного процесса в цифровой формат. Кроме того, цифровая "полка" платформы связана с реальными предложениями продавцов и их доступными остатками, что позволяет выстраивать закупочный процесс с учетом фактических возможностей поставки. Механика работы ЦПЗ будет максимально приближена к привычному сценарию покупок на маркетплейсе. Продавец заранее размещает предложение на товар, указывая его стоимость, количество, сроки и условия поставки. Когда заказчику требуется соответствующий товар, он размещает извещение, после чего платформа подбирает подходящие предложения продавцов в соответствии с заданными параметрами. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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ПРАЙМ
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4.7
96
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бизнес, технологии, владимир путин, вэф
Бизнес, Технологии, Владимир Путин, ВЭФ
13:05 07.10.2026 (обновлено: 13:10 07.10.2026)
 
Wildberries запустит платформу госзакупок

Wildberries запустит собственную цифровую платформу закупок для образовательных учреждений

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустит собственную цифровую платформу закупок для взаимодействия между государственными заказчиками и продавцами платформы - там образовательные учреждения смогут реализовывать госзакупки в привычном формате маркетплейса, рассказал директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Евгений Этин.
"Цифровые платформы сегодня выходят далеко за рамки привычных сценариев электронной торговли. Сейчас мы создаем собственный цифровой канал взаимодействия между государственными заказчиками и продавцами платформы, объединяя удобство и классический пользовательский опыт маркетплейса с требованиями сферы закупок", - сказал он в ходе форума "Цифровые решения".
Этин пояснил, что для российских продавцов это дополнительная возможность представить свою продукцию широкой аудитории государственных заказчиков и сформировать новый канал продаж, а для заказчиков - возможность использовать преимущества онлайн-торговли.
Как уточнили в пресс-службе компании, создание платформы продиктовано поручением президента РФ на ВЭФ-2026 и будет реализовано в рамках вступившего в силу с 1 октября 2026 года эксперимента, согласно которому цифровые платформы получат право проводить закупки "с полки" для детских садов, школ и колледжей. Президент России Владимир Путин в ходе ВЭФ предложил задействовать инфраструктуру информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования.
"Она (платформа - ред.) позволит осуществлять образовательным организациям государственные закупки с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса и максимальной суммой одной закупки до 5 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе компании.
Отмечается, что на первом этапе запуска Цифровая платформа закупок (ЦПЗ) будет доступна продавцам из тестовой группы, но уже в скором времени компания рассчитывает открыть площадку для регистрации всех желающих и отвечающих требованиям госзакупок партнеров. На создаваемой платформе в частности будут представлены канцелярские и хозяйственные товары, техника и оборудование, пояснили в компании.
Получать такие товары в рамках ЦПЗ будет возможно в том числе с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса. Ожидается, что это позволит сделать закупку востребованных товаров более удобной, оперативной и предсказуемой по срокам поставки, а также перевести ключевые этапы закупочного процесса в цифровой формат.
Кроме того, цифровая "полка" платформы связана с реальными предложениями продавцов и их доступными остатками, что позволяет выстраивать закупочный процесс с учетом фактических возможностей поставки.
Механика работы ЦПЗ будет максимально приближена к привычному сценарию покупок на маркетплейсе. Продавец заранее размещает предложение на товар, указывая его стоимость, количество, сроки и условия поставки. Когда заказчику требуется соответствующий товар, он размещает извещение, после чего платформа подбирает подходящие предложения продавцов в соответствии с заданными параметрами.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесТехнологииВладимир ПутинВЭФ
 
 
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