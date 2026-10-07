https://1prime.ru/20261007/wildberries-874015532.html

Wildberries запускает раздел "WB Спорт"

Wildberries запускает раздел "WB Спорт" - 07.10.2026, ПРАЙМ

Wildberries запускает раздел "WB Спорт"

Wildberries запускает на маркетплейсе новый раздел "WB Спорт", который объединяет в себе отдельную витрину спортивных товаров с разбивкой на виды спорта,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:18+0300

2026-10-07T10:18+0300

2026-10-07T10:18+0300

бизнес

wildberries

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Wildberries запускает на маркетплейсе новый раздел "WB Спорт", который объединяет в себе отдельную витрину спортивных товаров с разбивкой на виды спорта, настроенные рекомендации, фанатский мерч, а также тематический онлайн-журнал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Wildberries (входит в Группу РВБ) запускает "WB Спорт" - новый цифровой продукт, посвященный спорту и активному образу жизни. Его основой стал одноименный раздел в мобильном приложении Wildberries. Он объединяет специализированную витрину спортивных товаров и брендов, рекомендации, которые подстраиваются под интересы пользователей, тематические подборки по видам спорта, фанатский мерч различных клубов, а также экспертные статьи в онлайн-журнале", - рассказали в компании. В "WB Спорт" представлены бег, падел, йога, велоспорт, футбол, хоккей и другие виды спорта. Для каждого из них создано отдельное пространство с релевантными товарами, редакционными материалами и другими опциями, связанными с конкретным видом спорта. Так, в разделе можно найти товары российских и зарубежных спортивных брендов, атрибутику клубов. Как пояснили в компании, отдельные брендовые страницы помогут пользователям подробнее знакомиться с ассортиментом локальных производителей и выбирать товары в зависимости от интересующего вида спорта, а продавцам - получить дополнительные опции для взаимодействия с аудиторией. Частью нового направления стал онлайн-журнал о спорте и активном образе жизни. В нем будут выходить информационные и экспертные материалы, статьи на актуальные темы, а также интервью со спортсменами, тренерами и другими представителями спортивной индустрии. "WB Спорт" уже доступен всем пользователям мобильного приложения Wildberries. Перейти в него можно через каталог. В компании пообещали и дальше масштабировать раздел - от развития спортивных направлений, клубов, брендов и редакционных материалов до появления новых цифровых решений и форматов, объединяющих пользователей вокруг спорта и здорового образа жизни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries