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Wildberries запускает раздел "WB Спорт" - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Wildberries запускает раздел "WB Спорт"
Wildberries запускает раздел "WB Спорт" - 07.10.2026, ПРАЙМ
Wildberries запускает раздел "WB Спорт"
Wildberries запускает на маркетплейсе новый раздел "WB Спорт", который объединяет в себе отдельную витрину спортивных товаров с разбивкой на виды спорта,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:18+0300
2026-10-07T10:18+0300
бизнес
wildberries
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Wildberries запускает на маркетплейсе новый раздел "WB Спорт", который объединяет в себе отдельную витрину спортивных товаров с разбивкой на виды спорта, настроенные рекомендации, фанатский мерч, а также тематический онлайн-журнал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Wildberries (входит в Группу РВБ) запускает "WB Спорт" - новый цифровой продукт, посвященный спорту и активному образу жизни. Его основой стал одноименный раздел в мобильном приложении Wildberries. Он объединяет специализированную витрину спортивных товаров и брендов, рекомендации, которые подстраиваются под интересы пользователей, тематические подборки по видам спорта, фанатский мерч различных клубов, а также экспертные статьи в онлайн-журнале", - рассказали в компании. В "WB Спорт" представлены бег, падел, йога, велоспорт, футбол, хоккей и другие виды спорта. Для каждого из них создано отдельное пространство с релевантными товарами, редакционными материалами и другими опциями, связанными с конкретным видом спорта. Так, в разделе можно найти товары российских и зарубежных спортивных брендов, атрибутику клубов. Как пояснили в компании, отдельные брендовые страницы помогут пользователям подробнее знакомиться с ассортиментом локальных производителей и выбирать товары в зависимости от интересующего вида спорта, а продавцам - получить дополнительные опции для взаимодействия с аудиторией. Частью нового направления стал онлайн-журнал о спорте и активном образе жизни. В нем будут выходить информационные и экспертные материалы, статьи на актуальные темы, а также интервью со спортсменами, тренерами и другими представителями спортивной индустрии. "WB Спорт" уже доступен всем пользователям мобильного приложения Wildberries. Перейти в него можно через каталог. В компании пообещали и дальше масштабировать раздел - от развития спортивных направлений, клубов, брендов и редакционных материалов до появления новых цифровых решений и форматов, объединяющих пользователей вокруг спорта и здорового образа жизни.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, wildberries
Бизнес, Wildberries
10:18 07.10.2026
 
Wildberries запускает раздел "WB Спорт"

Wildberries запускает на маркетплейсе раздел "WB Спорт"

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Wildberries запускает на маркетплейсе новый раздел "WB Спорт", который объединяет в себе отдельную витрину спортивных товаров с разбивкой на виды спорта, настроенные рекомендации, фанатский мерч, а также тематический онлайн-журнал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Wildberries (входит в Группу РВБ) запускает "WB Спорт" - новый цифровой продукт, посвященный спорту и активному образу жизни. Его основой стал одноименный раздел в мобильном приложении Wildberries. Он объединяет специализированную витрину спортивных товаров и брендов, рекомендации, которые подстраиваются под интересы пользователей, тематические подборки по видам спорта, фанатский мерч различных клубов, а также экспертные статьи в онлайн-журнале", - рассказали в компании.
В "WB Спорт" представлены бег, падел, йога, велоспорт, футбол, хоккей и другие виды спорта. Для каждого из них создано отдельное пространство с релевантными товарами, редакционными материалами и другими опциями, связанными с конкретным видом спорта. Так, в разделе можно найти товары российских и зарубежных спортивных брендов, атрибутику клубов.
Как пояснили в компании, отдельные брендовые страницы помогут пользователям подробнее знакомиться с ассортиментом локальных производителей и выбирать товары в зависимости от интересующего вида спорта, а продавцам - получить дополнительные опции для взаимодействия с аудиторией.
Частью нового направления стал онлайн-журнал о спорте и активном образе жизни. В нем будут выходить информационные и экспертные материалы, статьи на актуальные темы, а также интервью со спортсменами, тренерами и другими представителями спортивной индустрии.
"WB Спорт" уже доступен всем пользователям мобильного приложения Wildberries. Перейти в него можно через каталог.
В компании пообещали и дальше масштабировать раздел - от развития спортивных направлений, клубов, брендов и редакционных материалов до появления новых цифровых решений и форматов, объединяющих пользователей вокруг спорта и здорового образа жизни.
 
БизнесWildberries
 
 
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