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Замглавы нижегородского "Газпром газораспределения" получил 8 лет колонии

Замглавы нижегородского "Газпром газораспределения" получил 8 лет колонии - 07.10.2026, ПРАЙМ

Замглавы нижегородского "Газпром газораспределения" получил 8 лет колонии

Заместитель главного инженера по эксплуатации ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:52+0300

2026-10-07T19:52+0300

2026-10-07T19:52+0300

газ

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нижегородская область

газпром

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт – ПРАЙМ. Заместитель главного инженера по эксплуатации ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей за получение взятки, сообщает УФСБ региона. Установлено, что мужчина получил через посредников от учредителя коммерческой организации свыше 2 миллионов рублей за способствование выдаче документации на технологическое присоединение производственного объекта. По материалам УФСБ России по Нижегородской области региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). "Судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

нижегородская область

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