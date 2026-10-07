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Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский" - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский"
Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский" - 07.10.2026, ПРАЙМ
Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский"
Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:55+0300
2026-10-07T16:12+0300
бизнес
каспийское море
владимир жириновский
балтийский завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – ПРАЙМ. Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК. "Специалисты предприятия ОСК "Балтийский завод" приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский" проекта PV300VD. Судно вышло в море, где пройдет проверку маневренных характеристик, а также обитаемости, в том числе освещенности и виброшумовых показателей", - говорится в сообщении. Первый этап ходовых испытаний лайнера успешно завершился летом 2026 года. После него четырехпалубное судно, рассчитанное на 310 пассажиров, вернулось на завод, где был выполнен комплекс достроечных работ, произведена наладка систем и оборудования. "Владимир Жириновский" — первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. Отличительная особенность лайнера — каюты с балконами. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря. На борту будут оборудованы рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.
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40
бизнес, каспийское море, владимир жириновский, балтийский завод
Бизнес, Каспийское море, Владимир Жириновский, Балтийский завод
15:55 07.10.2026 (обновлено: 16:12 07.10.2026)
 
Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский"

Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – ПРАЙМ. Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК.
"Специалисты предприятия ОСК "Балтийский завод" приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский" проекта PV300VD. Судно вышло в море, где пройдет проверку маневренных характеристик, а также обитаемости, в том числе освещенности и виброшумовых показателей", - говорится в сообщении.
Первый этап ходовых испытаний лайнера успешно завершился летом 2026 года. После него четырехпалубное судно, рассчитанное на 310 пассажиров, вернулось на завод, где был выполнен комплекс достроечных работ, произведена наладка систем и оборудования.
"Владимир Жириновский" — первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. Отличительная особенность лайнера — каюты с балконами. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря. На борту будут оборудованы рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.
 
БизнесКаспийское мореВладимир ЖириновскийБалтийский завод
 
 
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