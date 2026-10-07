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Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский"
Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский" - 07.10.2026, ПРАЙМ
Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский"
Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:55+0300
2026-10-07T15:55+0300
2026-10-07T16:12+0300
бизнес
каспийское море
владимир жириновский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – ПРАЙМ. Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК. "Специалисты предприятия ОСК "Балтийский завод" приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский" проекта PV300VD. Судно вышло в море, где пройдет проверку маневренных характеристик, а также обитаемости, в том числе освещенности и виброшумовых показателей", - говорится в сообщении. Первый этап ходовых испытаний лайнера успешно завершился летом 2026 года. После него четырехпалубное судно, рассчитанное на 310 пассажиров, вернулось на завод, где был выполнен комплекс достроечных работ, произведена наладка систем и оборудования. "Владимир Жириновский" — первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. Отличительная особенность лайнера — каюты с балконами. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря. На борту будут оборудованы рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.
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бизнес, каспийское море, владимир жириновский, балтийский завод
Бизнес, Каспийское море, Владимир Жириновский, Балтийский завод
Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский"
Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – ПРАЙМ. Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК.
"Специалисты предприятия ОСК "Балтийский завод" приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский" проекта PV300VD. Судно вышло в море, где пройдет проверку маневренных характеристик, а также обитаемости, в том числе освещенности и виброшумовых показателей", - говорится в сообщении.
Первый этап ходовых испытаний лайнера успешно завершился летом 2026 года. После него четырехпалубное судно, рассчитанное на 310 пассажиров, вернулось на завод, где был выполнен комплекс достроечных работ, произведена наладка систем и оборудования.
"Владимир Жириновский" — первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. Отличительная особенность лайнера — каюты с балконами. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря. На борту будут оборудованы рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.