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Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский"

Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский" - 07.10.2026, ПРАЙМ

Начался второй этап ходовых испытаний лайнера "Владимир Жириновский"

Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:55+0300

2026-10-07T15:55+0300

2026-10-07T16:12+0300

бизнес

каспийское море

владимир жириновский

балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – ПРАЙМ. Начался второй этап ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК. "Специалисты предприятия ОСК "Балтийский завод" приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский" проекта PV300VD. Судно вышло в море, где пройдет проверку маневренных характеристик, а также обитаемости, в том числе освещенности и виброшумовых показателей", - говорится в сообщении. Первый этап ходовых испытаний лайнера успешно завершился летом 2026 года. После него четырехпалубное судно, рассчитанное на 310 пассажиров, вернулось на завод, где был выполнен комплекс достроечных работ, произведена наладка систем и оборудования. "Владимир Жириновский" — первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. Отличительная особенность лайнера — каюты с балконами. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря. На борту будут оборудованы рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.

каспийское море

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бизнес, каспийское море, владимир жириновский, балтийский завод