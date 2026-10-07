https://1prime.ru/20261007/zoloto-874036738.html

Цена на золото опустилась ниже 4 100 долларов впервые с августа

Цена на золото опустилась ниже 4 100 долларов впервые с августа - 07.10.2026, ПРАЙМ

Цена на золото опустилась ниже 4 100 долларов впервые с августа

Биржевая стоимость золота в мире падает в среду почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:48+0300

2026-10-07T15:48+0300

2026-10-07T15:48+0300

рынок

торги

comex

золото

биржевые цены на золото

цены на золото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874036738.jpg?1791377289

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире падает в среду почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 81,23 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94%, - до 4 105,87 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель минимально составил 4 098,9 доллара - ниже уровня в 4 100 доллара впервые с 4 августа.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото