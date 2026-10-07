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Цена на золото опустилась ниже 4 100 долларов впервые с августа - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Цена на золото опустилась ниже 4 100 долларов впервые с августа
Цена на золото опустилась ниже 4 100 долларов впервые с августа - 07.10.2026, ПРАЙМ
Цена на золото опустилась ниже 4 100 долларов впервые с августа
Биржевая стоимость золота в мире падает в среду почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:48+0300
2026-10-07T15:48+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире падает в среду почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 81,23 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94%, - до 4 105,87 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель минимально составил 4 098,9 доллара - ниже уровня в 4 100 доллара впервые с 4 августа.
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рынок, торги, comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото
Рынок, Торги, Comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото
15:48 07.10.2026
 
Цена на золото опустилась ниже 4 100 долларов впервые с августа

Биржевая цена золота опустилась ниже 4 100 долларов впервые с начала августа

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире падает в среду почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 81,23 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94%, - до 4 105,87 доллара за тройскую унцию.
Минутами ранее показатель минимально составил 4 098,9 доллара - ниже уровня в 4 100 доллара впервые с 4 августа.
 
РынокТоргиComexзолотобиржевые цены на золотоцены на золото
 
 
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