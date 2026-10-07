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Назван самый доступный для лечения зубов город-миллионник

Назван самый доступный для лечения зубов город-миллионник - 07.10.2026, ПРАЙМ

Назван самый доступный для лечения зубов город-миллионник

Красноярск оказался самым доступным в России городом-миллионником для лечения кариеса по соотношению цены за услугу к средней зарплате в регионе, в абсолютных... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:37+0300

2026-10-07T13:37+0300

2026-10-07T13:37+0300

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НОВОСИБИРСК, 7 окт – ПРАЙМ. Красноярск оказался самым доступным в России городом-миллионником для лечения кариеса по соотношению цены за услугу к средней зарплате в регионе, в абсолютных ценах лидер - Волгоград, сообщается в исследовании картографического геосервиса "2ГИС". Эксперты сервиса сложили медианную стоимость первичного приема у стоматолога и лечение кариеса с пломбой и посмотрели, сколько таких визитов укладывается в среднюю зарплату по региону. "Самый высокий "индекс пломбы" — в Красноярске: при стоимости приема и лечения в 6450 рублей на одну зарплату в городе можно вылечить 19 зубов. Также в тройку вошли Москва и Волгоград с показателем 18,9: столица оказалась в лидерах за счет высокой средней зарплаты, а Волгоград — за счет самой низкой стоимости услуги", - говорится в сообщении. При этом дороже всего лечение кариеса относительно доходов в Воронеже, Ростове-на-Дону и Челябинске — 11-12 визитов на среднюю зарплату. В абсолютных цифрах средняя стоимость лечения кариеса в городах-миллионниках составляет 6785 рублей. Дороже всего вылечить кариес в Москве (9700 рублей за первичный осмотр с лечением) и Санкт-Петербурге (9500 рублей). На третьем месте — Казань (8000 рублей). Дешевле всего эти услуги обходятся в Волгограде (4000 рублей), Нижнем Новгороде (5000 рублей) и Омске (5305 рублей). В "2ГИС" отметили, что за три года (с сентября 2023-го по сентябрь 2026-го) количество стоматологических клиник в городах-миллионниках увеличилось на 5,2% — до 11 568. Особенно заметен этот рост в Ростове-на-Дону (+14,2%), Краснодаре (+13,7%) и Красноярске (+10,4%). При этом в Новосибирске, Омске и Нижнем Новгороде их число несколько снизилось.

красноярск

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бизнес, общество , финансы, красноярск, "2гис", здоровье