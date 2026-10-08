https://1prime.ru/20261008/aes-874063977.html
Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети
Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети - 08.10.2026, ПРАЙМ
Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети
Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке КНР в четверг был подключен к электросети, ожидается, что он будет введен в коммерческую... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:28+0300
2026-10-08T12:28+0300
2026-10-08T12:40+0300
китай
кнр
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874063977.jpg?1791452422
ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке КНР в четверг был подключен к электросети, ожидается, что он будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца года, передает Центральное телевидение Китая. "8 октября энергоблок №7 Тяньваньской атомной электростанции впервые подключен к электросети и начал вырабатывать электроэнергию", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, энергоблок будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца этого года. Строящийся энергоблок №8, как говорится в сообщении, планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2027 году. Ранее в сентябре "Росатом" сообщил, что состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС. Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС "Тяньвань" в восточной китайской провинции Цзянсу, где "Росатом" построил энергоблоки № 1, 2, 3 и 4, и в настоящее время участвует в строительстве энергоблоков № 7,8, а также строит блоки № 3-4 АЭС "Сюйдапу" в северо-восточной китайской провинции Ляонин.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, кнр, росатом
Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети
Энергоблок No7 Тяньваньской АЭС в Китае впервые подключен к электросети
ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке КНР в четверг был подключен к электросети, ожидается, что он будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца года, передает Центральное телевидение Китая.
"8 октября энергоблок №7 Тяньваньской атомной электростанции впервые подключен к электросети и начал вырабатывать электроэнергию", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, энергоблок будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца этого года. Строящийся энергоблок №8, как говорится в сообщении, планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2027 году.
Ранее в сентябре "Росатом" сообщил, что состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС.
Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС "Тяньвань" в восточной китайской провинции Цзянсу, где "Росатом" построил энергоблоки № 1, 2, 3 и 4, и в настоящее время участвует в строительстве энергоблоков № 7,8, а также строит блоки № 3-4 АЭС "Сюйдапу" в северо-восточной китайской провинции Ляонин.