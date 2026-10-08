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Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети
Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети - 08.10.2026, ПРАЙМ
Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети
Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке КНР в четверг был подключен к электросети, ожидается, что он будет введен в коммерческую... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:28+0300
2026-10-08T12:40+0300
китай
кнр
росатом
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ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке КНР в четверг был подключен к электросети, ожидается, что он будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца года, передает Центральное телевидение Китая. "8 октября энергоблок №7 Тяньваньской атомной электростанции впервые подключен к электросети и начал вырабатывать электроэнергию", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, энергоблок будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца этого года. Строящийся энергоблок №8, как говорится в сообщении, планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2027 году. Ранее в сентябре "Росатом" сообщил, что состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС. Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС "Тяньвань" в восточной китайской провинции Цзянсу, где "Росатом" построил энергоблоки № 1, 2, 3 и 4, и в настоящее время участвует в строительстве энергоблоков № 7,8, а также строит блоки № 3-4 АЭС "Сюйдапу" в северо-восточной китайской провинции Ляонин.
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китай, кнр, росатом
КИТАЙ, КНР, Росатом
12:28 08.10.2026 (обновлено: 12:40 08.10.2026)
 
Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети

Энергоблок No7 Тяньваньской АЭС в Китае впервые подключен к электросети

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ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке КНР в четверг был подключен к электросети, ожидается, что он будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца года, передает Центральное телевидение Китая.
"8 октября энергоблок №7 Тяньваньской атомной электростанции впервые подключен к электросети и начал вырабатывать электроэнергию", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, энергоблок будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца этого года. Строящийся энергоблок №8, как говорится в сообщении, планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2027 году.
Ранее в сентябре "Росатом" сообщил, что состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС.
Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС "Тяньвань" в восточной китайской провинции Цзянсу, где "Росатом" построил энергоблоки № 1, 2, 3 и 4, и в настоящее время участвует в строительстве энергоблоков № 7,8, а также строит блоки № 3-4 АЭС "Сюйдапу" в северо-восточной китайской провинции Ляонин.
 
КИТАЙКНРРосатом
 
 
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