https://1prime.ru/20261008/aes-874063977.html

Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети

Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети - 08.10.2026, ПРАЙМ

Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к электросети

Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке КНР в четверг был подключен к электросети, ожидается, что он будет введен в коммерческую... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:28+0300

2026-10-08T12:28+0300

2026-10-08T12:40+0300

китай

кнр

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874063977.jpg?1791452422

ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке КНР в четверг был подключен к электросети, ожидается, что он будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца года, передает Центральное телевидение Китая. "8 октября энергоблок №7 Тяньваньской атомной электростанции впервые подключен к электросети и начал вырабатывать электроэнергию", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, энергоблок будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца этого года. Строящийся энергоблок №8, как говорится в сообщении, планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2027 году. Ранее в сентябре "Росатом" сообщил, что состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС. Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС "Тяньвань" в восточной китайской провинции Цзянсу, где "Росатом" построил энергоблоки № 1, 2, 3 и 4, и в настоящее время участвует в строительстве энергоблоков № 7,8, а также строит блоки № 3-4 АЭС "Сюйдапу" в северо-восточной китайской провинции Ляонин.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, кнр, росатом