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Алиханов: онлайн-торговля РФ к 2030 году займет треть розничного рынка

Алиханов: онлайн-торговля РФ к 2030 году займет треть розничного рынка - 08.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов: онлайн-торговля РФ к 2030 году займет треть розничного рынка

Доля онлайн-торговли в России к 2030 году, как ожидается, займет около трети розничного рынка, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:46+0300

2026-10-08T11:46+0300

2026-10-08T12:31+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доля онлайн-торговли в России к 2030 году, как ожидается, займет около трети розничного рынка, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Еще в начале десятилетия доля интернет-торговли была исчезающе мала в структуре товарооборота нашей страны. По итогам прошлого года она уже превысила 20%, или 13,2 триллиона рублей, а к 2030 году мы ожидаем, что онлайн займет около трети розницы", - сказал министр в рамках международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху". Он подчеркнул, что цифровая торговля сегодня является не отдельным каналом продаж, а неотъемлемой частью инфраструктуры рынка. В связи с этим задача государства, бизнеса и цифровых платформ состоит в том, чтобы предупреждать недобросовестную конкуренцию и нарушения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг