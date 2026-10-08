https://1prime.ru/20261008/alihanov-874062641.html

Система маркировки в России охватывает 52 товарные группы, заявил Алиханов

Система маркировки в России охватывает 52 товарные группы, заявил Алиханов - 08.10.2026, ПРАЙМ

Система маркировки в России охватывает 52 товарные группы, заявил Алиханов

Система маркировки в России охватывает уже 52 товарные группы и более 1 миллиона компаний, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе выступления на | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:52+0300

2026-10-08T11:52+0300

2026-10-08T12:23+0300

технологии

россия

бизнес

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874062641.jpg?1791451419

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Система маркировки в России охватывает уже 52 товарные группы и более 1 миллиона компаний, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе выступления на Международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху". "Выявлять риск нужно как можно раньше – на производстве, в логистике, при появлении товара на полке – не допуская к покупателю нелегальную или небезопасную продукцию. Решать такую многоэтапную задачу помогает государственная система цифровой маркировки, которая в обязательном и пилотном режиме охватывает уже 52 товарных группы и более 1 миллиона компаний", - сказал министр. По его словам, одним из эффективных механизмов защиты потребителей является разрешительный режим на кассах. Система автоматически проверяет товар перед продажей: срок годности, легальность ввода в оборот, статус разрешительных документов. В случае нарушений, система блокирует продажу продукта, добавил Алиханов. "Благодаря этому не допущена реализация с нарушениями почти 4 миллиардов единиц продукции", - отметил министр. При этом проверка товаров осуществляется и на более раннем этапе - при вводе товара в оборот система маркировки автоматически сверяет разрешительную документацию. "Если она недействительна или сведения о продукции ей не соответствуют, товар не выйдет на рынок. Такой механизм работает уже в отношении 30 товарных групп. Благодаря ему мы не допустили продажу свыше 1 миллиарда единиц некачественной или нелегальной продукции", - подчеркнул министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, бизнес, антон алиханов, минпромторг