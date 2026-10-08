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Система маркировки в России охватывает 52 товарные группы, заявил Алиханов - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Система маркировки в России охватывает 52 товарные группы, заявил Алиханов
Система маркировки в России охватывает 52 товарные группы, заявил Алиханов - 08.10.2026, ПРАЙМ
Система маркировки в России охватывает 52 товарные группы, заявил Алиханов
Система маркировки в России охватывает уже 52 товарные группы и более 1 миллиона компаний, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе выступления на | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:52+0300
2026-10-08T12:23+0300
технологии
россия
бизнес
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Система маркировки в России охватывает уже 52 товарные группы и более 1 миллиона компаний, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе выступления на Международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху". "Выявлять риск нужно как можно раньше – на производстве, в логистике, при появлении товара на полке – не допуская к покупателю нелегальную или небезопасную продукцию. Решать такую многоэтапную задачу помогает государственная система цифровой маркировки, которая в обязательном и пилотном режиме охватывает уже 52 товарных группы и более 1 миллиона компаний", - сказал министр. По его словам, одним из эффективных механизмов защиты потребителей является разрешительный режим на кассах. Система автоматически проверяет товар перед продажей: срок годности, легальность ввода в оборот, статус разрешительных документов. В случае нарушений, система блокирует продажу продукта, добавил Алиханов. "Благодаря этому не допущена реализация с нарушениями почти 4 миллиардов единиц продукции", - отметил министр. При этом проверка товаров осуществляется и на более раннем этапе - при вводе товара в оборот система маркировки автоматически сверяет разрешительную документацию. "Если она недействительна или сведения о продукции ей не соответствуют, товар не выйдет на рынок. Такой механизм работает уже в отношении 30 товарных групп. Благодаря ему мы не допустили продажу свыше 1 миллиарда единиц некачественной или нелегальной продукции", - подчеркнул министр.
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технологии, россия, бизнес, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг
11:52 08.10.2026 (обновлено: 12:23 08.10.2026)
 
Система маркировки в России охватывает 52 товарные группы, заявил Алиханов

Глава Минпромторга Алиханов: система маркировки охватывает 52 товарные группы

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Система маркировки в России охватывает уже 52 товарные группы и более 1 миллиона компаний, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе выступления на Международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху".
"Выявлять риск нужно как можно раньше – на производстве, в логистике, при появлении товара на полке – не допуская к покупателю нелегальную или небезопасную продукцию. Решать такую многоэтапную задачу помогает государственная система цифровой маркировки, которая в обязательном и пилотном режиме охватывает уже 52 товарных группы и более 1 миллиона компаний", - сказал министр.
По его словам, одним из эффективных механизмов защиты потребителей является разрешительный режим на кассах. Система автоматически проверяет товар перед продажей: срок годности, легальность ввода в оборот, статус разрешительных документов. В случае нарушений, система блокирует продажу продукта, добавил Алиханов.
"Благодаря этому не допущена реализация с нарушениями почти 4 миллиардов единиц продукции", - отметил министр.
При этом проверка товаров осуществляется и на более раннем этапе - при вводе товара в оборот система маркировки автоматически сверяет разрешительную документацию.
"Если она недействительна или сведения о продукции ей не соответствуют, товар не выйдет на рынок. Такой механизм работает уже в отношении 30 товарных групп. Благодаря ему мы не допустили продажу свыше 1 миллиарда единиц некачественной или нелегальной продукции", - подчеркнул министр.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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