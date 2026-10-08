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Египетская авиакомпания AlMasria планирует увеличить число рейсов в Россию
Египетская авиакомпания AlMasria планирует увеличить число рейсов в Россию - 08.10.2026, ПРАЙМ
Египетская авиакомпания AlMasria планирует увеличить число рейсов в Россию
Частная египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines планирует увеличить число рейсов в Россию, добавив новые российские города, заявила в интервью РИА... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:31+0300
2026-10-08T08:31+0300
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КАИР, 8 окт - ПРАЙМ. Частная египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines планирует увеличить число рейсов в Россию, добавив новые российские города, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор авиакомпании Ширин Фарид.
По ее словам, сейчас компания выполняет ежемесячно 213 рейсов в 14 российских городов.
"Наша компания готова изучать возможность выполнения рейсов в аэропорты других российских городов при наличии спроса со стороны туристов", - сообщила она.
Частная египетская авиакомпания AlMasria специализируется на рейсах в Россию из египетских курортных городов.
Ранее в компании сообщили РИА Новости, что AlMasria уже выделяет для российского рынка значительную часть своего авиапарка. Это позволяет авиакомпании охватывать как крупные российские аэропорты, так и региональные, что обеспечивает рост потока туристов из России в египетские курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи сообщал РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в первые девять месяцев 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда россияне заняли первое место среди иностранных туристов. По его словам, в 2025 году число российских туристов, посетивших Египет, превысило два миллиона человек.
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бизнес, туризм, россия, египет, хургада, шарм-эш-шейх
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Хургада, Шарм-эш-Шейх
Египетская авиакомпания AlMasria планирует увеличить число рейсов в Россию
AlMasria Universal Airlines планирует увеличить число рейсов в Россию
КАИР, 8 окт - ПРАЙМ. Частная египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines планирует увеличить число рейсов в Россию, добавив новые российские города, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор авиакомпании Ширин Фарид.
По ее словам, сейчас компания выполняет ежемесячно 213 рейсов в 14 российских городов.
"Наша компания готова изучать возможность выполнения рейсов в аэропорты других российских городов при наличии спроса со стороны туристов", - сообщила она.
Частная египетская авиакомпания AlMasria специализируется на рейсах в Россию из египетских курортных городов.
Ранее в компании сообщили РИА Новости, что AlMasria уже выделяет для российского рынка значительную часть своего авиапарка. Это позволяет авиакомпании охватывать как крупные российские аэропорты, так и региональные, что обеспечивает рост потока туристов из России в египетские курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи сообщал РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в первые девять месяцев 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда россияне заняли первое место среди иностранных туристов. По его словам, в 2025 году число российских туристов, посетивших Египет, превысило два миллиона человек.