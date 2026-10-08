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Сдержанный рост - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Сдержанный рост
Сдержанный рост - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сдержанный рост
Индекс Мосбиржи по состоянию на 20:22 среды прибавил 0,44%, до 2335,57 пункта. РТС вырос на 0,71%, до 860,73 пункта. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,07%, до | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:02+0300
2026-10-08T10:02+0300
рынок
сша
банк россии
мосбиржа
ртс
иран
ормузский пролив
индексы
мнения аналитиков
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по состоянию на 20:22 среды прибавил 0,44%, до 2335,57 пункта. РТС вырос на 0,71%, до 860,73 пункта. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,07%, до 111,16 пункта. Российский рынок акций во время торгов в среду рос, но удержаться выше 2350 пунктов не смог: к вечеру часть игроков начала фиксировать прибыль.Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 8 октября, составляет 85,48 рубля. Евро подорожал на 0,31%, до 96,32 рубля, юань — на 0,23%, до 12,75 рубля. Прогнозируем, что до конца недели курс стабилизируется в диапазоне 84–86 рублей за доллар США.Котировки нефти марки Brent снизились до 100,47 доллара за баррель. Волатильность провоцируют участившиеся атаки на танкеры в Ормузском проливе: за последнюю неделю их число достигло максимума с начала конфликта. Власти Ирана заявили, что пролив не будет открыт до выполнения их требований. При дальнейшей эскалации конфликта котировки могут преодолеть отметку в 105 долларов за баррель.По данным Росстата, за неделю с 29 сентября по 5 октября индекс потребительских цен в России вырос на 0,96%. Годовая инфляция ускорилась до 7,08% и превысила верхнюю границу прогноза Банка России на 2026 год в 6–7%. Индексация тарифов ЖКХ с 1 октября добавила к недельному показателю 0,75 процентного пункта. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 14%. Инфляционное давление сохраняется, а плановое повышение тарифов ЖКХ и РЖД только усилит общую инфляцию. Инфляционные ожидания также остаются повышенными, и после индексации тарифов вероятен новый всплеск роста. Кредитная активность высокая, прежде всего в корпоративном сегменте. Рост зарплат по-прежнему опережает темпы производительности труда. Бюджетный импульс продолжит действовать как в 2026 году, так и в течение последующего трехлетнего периода 2027–2029 годов, что в сочетании с новым этапом повышения налогов формирует структурный проинфляционный риск.В лидерах роста в среду оказались акции "СПБ Биржи". Фундаментально в бизнесе ничего не поменялось. Рост произошел на фоне ожиданий геополитических новостей и возможных телефонных переговоров президентов США и России. Бумага остается агрессивной ставкой на улучшение геополитического фона и уже давно считается излюбленным инструментом для отыгрывания политических новостей.Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться на этой неделе в диапазоне 2300–2400 пунктов. Позитив в геополитике позволит протестировать верхнюю границу, тогда как ускорение инфляции и жесткая денежно-кредитная политика Банка России способны вернуть индекс к 2280 пунктам. При нейтральном фоне рынок останется вблизи текущих отметок.Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"
сша
иран
ормузский пролив
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Иван Ефанов
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
192
40
рынок, сша, банк россии, мосбиржа, ртс, иран, ормузский пролив, индексы, мнения аналитиков
Рынок, США, Банк России, Мосбиржа, РТС, ИРАН, Ормузский пролив, Индексы, Мнения аналитиков
10:02 08.10.2026
 
Сдержанный рост

Индекс Мосбиржи вырос до 2335 пунктов, доллар — 85,48, Brent — 100,47

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Аналитик Цифра брокер Иван Ефанов
Иван Ефанов
ведущий аналитик «Цифра брокер»
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по состоянию на 20:22 среды прибавил 0,44%, до 2335,57 пункта. РТС вырос на 0,71%, до 860,73 пункта. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,07%, до 111,16 пункта. Российский рынок акций во время торгов в среду рос, но удержаться выше 2350 пунктов не смог: к вечеру часть игроков начала фиксировать прибыль.
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 8 октября, составляет 85,48 рубля. Евро подорожал на 0,31%, до 96,32 рубля, юань — на 0,23%, до 12,75 рубля. Прогнозируем, что до конца недели курс стабилизируется в диапазоне 84–86 рублей за доллар США.
Котировки нефти марки Brent снизились до 100,47 доллара за баррель. Волатильность провоцируют участившиеся атаки на танкеры в Ормузском проливе: за последнюю неделю их число достигло максимума с начала конфликта. Власти Ирана заявили, что пролив не будет открыт до выполнения их требований. При дальнейшей эскалации конфликта котировки могут преодолеть отметку в 105 долларов за баррель.
По данным Росстата, за неделю с 29 сентября по 5 октября индекс потребительских цен в России вырос на 0,96%. Годовая инфляция ускорилась до 7,08% и превысила верхнюю границу прогноза Банка России на 2026 год в 6–7%. Индексация тарифов ЖКХ с 1 октября добавила к недельному показателю 0,75 процентного пункта. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 14%. Инфляционное давление сохраняется, а плановое повышение тарифов ЖКХ и РЖД только усилит общую инфляцию. Инфляционные ожидания также остаются повышенными, и после индексации тарифов вероятен новый всплеск роста. Кредитная активность высокая, прежде всего в корпоративном сегменте. Рост зарплат по-прежнему опережает темпы производительности труда. Бюджетный импульс продолжит действовать как в 2026 году, так и в течение последующего трехлетнего периода 2027–2029 годов, что в сочетании с новым этапом повышения налогов формирует структурный проинфляционный риск.
В лидерах роста в среду оказались акции "СПБ Биржи". Фундаментально в бизнесе ничего не поменялось. Рост произошел на фоне ожиданий геополитических новостей и возможных телефонных переговоров президентов США и России. Бумага остается агрессивной ставкой на улучшение геополитического фона и уже давно считается излюбленным инструментом для отыгрывания политических новостей.
Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться на этой неделе в диапазоне 2300–2400 пунктов. Позитив в геополитике позволит протестировать верхнюю границу, тогда как ускорение инфляции и жесткая денежно-кредитная политика Банка России способны вернуть индекс к 2280 пунктам. При нейтральном фоне рынок останется вблизи текущих отметок.

Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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