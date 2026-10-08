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Почему рынок замедлил подъем? - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Почему рынок замедлил подъем?
Почему рынок замедлил подъем? - 08.10.2026, ПРАЙМ
Почему рынок замедлил подъем?
Индекс Мосбиржи в среду обновил максимумы середины сентября, в моменте было за 2352 пункта, но к закрытию откатил от вершины — область 2330 пунктов. Фактор... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:25+0300
2026-10-08T10:25+0300
мнения аналитиков
рынок
сша
михаил зельцер
мосбиржа
северсталь
нлмк
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду обновил максимумы середины сентября, в моменте было за 2352 пункта, но к закрытию откатил от вершины — область 2330 пунктов. Фактор снижения оптимизма — отсутствие планов по трехсторонним переговорам. Но и агрессии продавцов бумаг не видно — трейдеры ждали телефонного разговора президентов РФ и США; пока контакта не было. Бенчмарк может временно уйти в боковик, но ожидания на октябрь прежние — движение курса по локальному тренду вверх, в створ осенне-летних пиков индекса на 2380–2400 пунктов.Лучше рынка накануне — снова акции сталеваров. Они раллировали в понедельник, а во вторник консолидировались, чтобы в среду с новыми силами обновить многомесячные максимумы. Акции "Северстали" взлетали выше круглых 700, НЛМК были за 76 рублей, а бумаги ММК в моменте заскакивали за 22,6 рубля. Краткосрочно они могут снова взять паузу на подъеме, среднесрочно наверняка продолжат дорожать, а долгосрочный апсайд там от 25% до 35%.Рубль после нескольких дней сильного падения может перейти к консолидации, а курсы инвалют после локального ралли вскоре могут уйти в боковик. Доллар вблизи 85, евро на 96, юань вокруг 12,7 — ориентиры на ближайшие сессии. Фактор состоявшегося взлета курсов — выход Минфина на рынок с шестикратным лимитом покупки валюты относительно низких сентябрьских объемов, а факторы поддержки рубля от дальнейшей девальвации — пауза ЦБ по ставке и приток валюты от экспортеров из-за рубежа за подорожавшее сырье. Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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192
40
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5
4.7
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мнения аналитиков, рынок, сша, михаил зельцер, мосбиржа, северсталь, нлмк
Мнения аналитиков, Рынок, США, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Северсталь, НЛМК
10:25 08.10.2026
 
Почему рынок замедлил подъем?

Зельцер: индекс Мосбиржи закрылся у 2330 пунктов, доллар — 85, евро — 96, юань — 12,7

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду обновил максимумы середины сентября, в моменте было за 2352 пункта, но к закрытию откатил от вершины — область 2330 пунктов. Фактор снижения оптимизма — отсутствие планов по трехсторонним переговорам. Но и агрессии продавцов бумаг не видно — трейдеры ждали телефонного разговора президентов РФ и США; пока контакта не было. Бенчмарк может временно уйти в боковик, но ожидания на октябрь прежние — движение курса по локальному тренду вверх, в створ осенне-летних пиков индекса на 2380–2400 пунктов.
Лучше рынка накануне — снова акции сталеваров. Они раллировали в понедельник, а во вторник консолидировались, чтобы в среду с новыми силами обновить многомесячные максимумы. Акции "Северстали" взлетали выше круглых 700, НЛМК были за 76 рублей, а бумаги ММК в моменте заскакивали за 22,6 рубля. Краткосрочно они могут снова взять паузу на подъеме, среднесрочно наверняка продолжат дорожать, а долгосрочный апсайд там от 25% до 35%.
Рубль после нескольких дней сильного падения может перейти к консолидации, а курсы инвалют после локального ралли вскоре могут уйти в боковик. Доллар вблизи 85, евро на 96, юань вокруг 12,7 — ориентиры на ближайшие сессии. Фактор состоявшегося взлета курсов — выход Минфина на рынок с шестикратным лимитом покупки валюты относительно низких сентябрьских объемов, а факторы поддержки рубля от дальнейшей девальвации — пауза ЦБ по ставке и приток валюты от экспортеров из-за рубежа за подорожавшее сырье.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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