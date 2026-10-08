Биткоин до конца года: перспективы и прогнозы

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сейчас биткоин торгуется вблизи уровня 83 000 долларов, и технически позиция для продолжения восстановления выглядит прекрасно. От минимума 57 800 долларов он уже прибавил почти 50%. И это не предел: институционалы уже закупаются им, готовясь к халвингу 2028 года, рассчитывая, что очередное уполовинивание вознаграждения за блок поднимет цену выше исторического максимума 126 199 долларов. Здесь работают циклические факторы.Мы видим, что инвесторы игнорируют рост доходностей облигаций США, укрепление доллара и нефть дороже 100 долларов за баррель. Деньги в ETF продолжают поступать, хотя темп притока снижается: в августе — 3,52 миллиарда долларов, в сентябре — 2,65 миллиарда, в начале октября — 202 миллиона.Ключевым катализатором для реализации любого из сценариев до конца 2026 года станет заседание ФРС США 27–28 октября. Его итоги могут изменить текущие рыночные ожидания. Сейчас рынок закладывает сохранение ставки в октябре с вероятностью 76%. Но что будет транслировать Кевин Уорш на пресс-конференции? Это отдельный вопрос.Где окажется нефть к концу года — неизвестно. Война с Ираном затянулась, а нефть — ключевой фактор для инфляции и ставок. Поэтому смотреть только на график и забывать об этом фоне не получится.Хотя сам график выглядит очень хорошо. От 57 800 долларов до 87 220 долларов биткоин восстановился за 93 дня — в среднем по 316 долларов в день. До конца года осталось чуть более 80 дней. Если никто не собьет его с курса и движение продолжится без глубоких откатов, цена может восстановиться примерно до 113 300 долларов. Красивый сценарий, даже слишком. Но реализуемый.Если заложить меньшую скорость роста и учесть откаты, цель будет заметно скромнее — 99 000 долларов. Однако я рассматриваю и другой сценарий: рост до 94 300 долларов, а затем откат к концу года до 85 600 долларов. Иными словами, расти есть куда, но на конец года биткоин, на мой взгляд, может остаться в районе 85 000 долларов.Факторов для ралли перед халвингом пока нет. Обычно фаза накопления длится больше года от минимума в цикле. До конца года — почти три месяца, а прогнозировать биткоин в нынешних условиях — дело неблагодарное. Горизонт видимости — максимум одна неделя.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сейчас биткоин торгуется вблизи уровня 83 000 долларов, и технически позиция для продолжения восстановления выглядит прекрасно. От минимума 57 800 долларов он уже прибавил почти 50%. И это не предел: институционалы уже закупаются им, готовясь к халвингу 2028 года, рассчитывая, что очередное уполовинивание вознаграждения за блок поднимет цену выше исторического максимума 126 199 долларов. Здесь работают циклические факторы.
Мы видим, что инвесторы игнорируют рост доходностей облигаций США, укрепление доллара и нефть дороже 100 долларов за баррель. Деньги в ETF продолжают поступать, хотя темп притока снижается: в августе — 3,52 миллиарда долларов, в сентябре — 2,65 миллиарда, в начале октября — 202 миллиона.
Ключевым катализатором для реализации любого из сценариев до конца 2026 года станет заседание ФРС США 27–28 октября. Его итоги могут изменить текущие рыночные ожидания. Сейчас рынок закладывает сохранение ставки в октябре с вероятностью 76%. Но что будет транслировать Кевин Уорш на пресс-конференции? Это отдельный вопрос.
Где окажется нефть к концу года — неизвестно. Война с Ираном затянулась, а нефть — ключевой фактор для инфляции и ставок. Поэтому смотреть только на график и забывать об этом фоне не получится.
Хотя сам график выглядит очень хорошо. От 57 800 долларов до 87 220 долларов биткоин восстановился за 93 дня — в среднем по 316 долларов в день. До конца года осталось чуть более 80 дней. Если никто не собьет его с курса и движение продолжится без глубоких откатов, цена может восстановиться примерно до 113 300 долларов. Красивый сценарий, даже слишком. Но реализуемый.
Если заложить меньшую скорость роста и учесть откаты, цель будет заметно скромнее — 99 000 долларов. Однако я рассматриваю и другой сценарий: рост до 94 300 долларов, а затем откат к концу года до 85 600 долларов. Иными словами, расти есть куда, но на конец года биткоин, на мой взгляд, может остаться в районе 85 000 долларов.
Факторов для ралли перед халвингом пока нет. Обычно фаза накопления длится больше года от минимума в цикле. До конца года — почти три месяца, а прогнозировать биткоин в нынешних условиях — дело неблагодарное. Горизонт видимости — максимум одна неделя. Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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