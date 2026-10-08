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Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank
Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank - 08.10.2026, ПРАЙМ
Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит обоснованность заявления частного инвестора из Санкт-Петербурга Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T00:24+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит обоснованность заявления частного инвестора из Санкт-Петербурга Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank.
Заявление Петрова поступило в суд в июле и было принято к рассмотрению в сентябре. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллиона рублей.
Euroclear 5 октября направил в суд ходатайство о прекращении производства по делу. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями, оно мотивировано отсутствием у бельгийского банка признаков банкротства, а у российского суда - компетенции для рассмотрения данного спора.
Это не первое заявление о банкротстве Euroclear, поданное в российский суд. Арбитражный суд Москвы в марте 2025 года прекратил производство по делу о банкротстве банка, инициированному московским АО "Гео-Система", чьи ценные бумаги были заблокированы из-за санкций.
Суд тогда пришел к выводу, что у Euroclear отсутствуют признаки банкротства, а неисполнение им обязательств перед заявителем обусловлено ограничениями на основании российского антисанкционного законодательства. При этом, отмечал суд, у кредитора сохранялась возможность получить положенные ему выплаты вне банкротной процедуры.
Представитель Euroclear Bank говорил тогда в суде, что "существует внесудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией - деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.
Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченных к тому делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника. Так, юрист ЦБ говорил в суде, что денежные средства Euroclear заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".
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Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Euroclear, Euroclear Bank, Банк России
Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank
Суд в Москве рассмотрит заявление частного инвестора о банкротстве Euroclear Bank
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит обоснованность заявления частного инвестора из Санкт-Петербурга Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank.
Заявление Петрова поступило в суд в июле и было принято к рассмотрению в сентябре. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллиона рублей.
Euroclear 5 октября направил в суд ходатайство о прекращении производства по делу. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями, оно мотивировано отсутствием у бельгийского банка признаков банкротства, а у российского суда - компетенции для рассмотрения данного спора.
Это не первое заявление о банкротстве Euroclear, поданное в российский суд. Арбитражный суд Москвы в марте 2025 года прекратил производство по делу о банкротстве банка, инициированному московским АО "Гео-Система", чьи ценные бумаги были заблокированы из-за санкций.
Суд тогда пришел к выводу, что у Euroclear отсутствуют признаки банкротства, а неисполнение им обязательств перед заявителем обусловлено ограничениями на основании российского антисанкционного законодательства. При этом, отмечал суд, у кредитора сохранялась возможность получить положенные ему выплаты вне банкротной процедуры.
Представитель Euroclear Bank говорил тогда в суде, что "существует внесудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией - деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.
Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченных к тому делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника. Так, юрист ЦБ говорил в суде, что денежные средства Euroclear заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".