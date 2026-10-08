https://1prime.ru/20261008/armenija-874054416.html
В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ
В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ - 08.10.2026, ПРАЙМ
В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ
Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе QR-меню и планшеты для оформления... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:25+0300
2026-10-08T08:25+0300
2026-10-08T08:25+0300
технологии
бизнес
россия
армения
оаэ
казахстан
сколково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874054416.jpg?1791437147
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе QR-меню и планшеты для оформления самостоятельного заказа, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Inno Clouds (резиденте "Сколково").
"Российский разработчик IT-решений для кафе и ресторанов запустил работу в Армении. Решениями компании пользуются крупные сетевые заведения, в том числе и международные сети… Компания разрабатывает сервис цифровых продаж в ресторанах: создает экосистему QR-меню, киосков и планшетов для оформления самостоятельного заказа", - сообщили там.
Отмечается, что внутри QR-меню, киосков и планшетов – искусственный интеллект, который анализирует покупательские предпочтения, а также сообщает всю информацию о блюде, его ингредиентах и аллергенах. Также решения предоставляет заведениям агента на основе искусственного интеллекта, который помогает вести финансовый учет в заведении и внедрять сервисы электронной очереди.
Там добавили, что подобные технологии позволят увеличить скорость обслуживания посетителей вдвое и обеспечат рост операционной прибыли на 5-7% ежегодно.
Компания уже внедрила свои разработки в заведения общепита в ОАЭ, а с сентября этого года – в Казахстане. В ближайшие несколько месяцев планирует начать работу в Киргизии и Узбекистане.
армения
оаэ
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, армения, оаэ, казахстан, сколково
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОАЭ, КАЗАХСТАН, Сколково
В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ
Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе QR-меню и планшеты для оформления самостоятельного заказа, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Inno Clouds (резиденте "Сколково").
"Российский разработчик IT-решений для кафе и ресторанов запустил работу в Армении. Решениями компании пользуются крупные сетевые заведения, в том числе и международные сети… Компания разрабатывает сервис цифровых продаж в ресторанах: создает экосистему QR-меню, киосков и планшетов для оформления самостоятельного заказа", - сообщили там.
Отмечается, что внутри QR-меню, киосков и планшетов – искусственный интеллект, который анализирует покупательские предпочтения, а также сообщает всю информацию о блюде, его ингредиентах и аллергенах. Также решения предоставляет заведениям агента на основе искусственного интеллекта, который помогает вести финансовый учет в заведении и внедрять сервисы электронной очереди.
Там добавили, что подобные технологии позволят увеличить скорость обслуживания посетителей вдвое и обеспечат рост операционной прибыли на 5-7% ежегодно.
Компания уже внедрила свои разработки в заведения общепита в ОАЭ, а с сентября этого года – в Казахстане. В ближайшие несколько месяцев планирует начать работу в Киргизии и Узбекистане.