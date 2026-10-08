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В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ - 08.10.2026, ПРАЙМ
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В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ
В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ - 08.10.2026, ПРАЙМ
В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ
Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе QR-меню и планшеты для оформления... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:25+0300
2026-10-08T08:25+0300
технологии
бизнес
россия
армения
оаэ
казахстан
сколково
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе QR-меню и планшеты для оформления самостоятельного заказа, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Inno Clouds (резиденте "Сколково"). "Российский разработчик IT-решений для кафе и ресторанов запустил работу в Армении. Решениями компании пользуются крупные сетевые заведения, в том числе и международные сети… Компания разрабатывает сервис цифровых продаж в ресторанах: создает экосистему QR-меню, киосков и планшетов для оформления самостоятельного заказа", - сообщили там. Отмечается, что внутри QR-меню, киосков и планшетов – искусственный интеллект, который анализирует покупательские предпочтения, а также сообщает всю информацию о блюде, его ингредиентах и аллергенах. Также решения предоставляет заведениям агента на основе искусственного интеллекта, который помогает вести финансовый учет в заведении и внедрять сервисы электронной очереди. Там добавили, что подобные технологии позволят увеличить скорость обслуживания посетителей вдвое и обеспечат рост операционной прибыли на 5-7% ежегодно. Компания уже внедрила свои разработки в заведения общепита в ОАЭ, а с сентября этого года – в Казахстане. В ближайшие несколько месяцев планирует начать работу в Киргизии и Узбекистане.
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технологии, бизнес, россия, армения, оаэ, казахстан, сколково
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОАЭ, КАЗАХСТАН, Сколково
08:25 08.10.2026
 
В Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ

Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе ИИ

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе QR-меню и планшеты для оформления самостоятельного заказа, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Inno Clouds (резиденте "Сколково").
"Российский разработчик IT-решений для кафе и ресторанов запустил работу в Армении. Решениями компании пользуются крупные сетевые заведения, в том числе и международные сети… Компания разрабатывает сервис цифровых продаж в ресторанах: создает экосистему QR-меню, киосков и планшетов для оформления самостоятельного заказа", - сообщили там.
Отмечается, что внутри QR-меню, киосков и планшетов – искусственный интеллект, который анализирует покупательские предпочтения, а также сообщает всю информацию о блюде, его ингредиентах и аллергенах. Также решения предоставляет заведениям агента на основе искусственного интеллекта, который помогает вести финансовый учет в заведении и внедрять сервисы электронной очереди.
Там добавили, что подобные технологии позволят увеличить скорость обслуживания посетителей вдвое и обеспечат рост операционной прибыли на 5-7% ежегодно.
Компания уже внедрила свои разработки в заведения общепита в ОАЭ, а с сентября этого года – в Казахстане. В ближайшие несколько месяцев планирует начать работу в Киргизии и Узбекистане.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯАРМЕНИЯОАЭКАЗАХСТАНСколково
 
 
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