https://1prime.ru/20261008/bezrabotitsa-874068401.html

Уровень безработицы в России за август составил 2,2%, заявил Котяков

Уровень безработицы в России за август составил 2,2%, заявил Котяков - 08.10.2026, ПРАЙМ

Уровень безработицы в России за август составил 2,2%, заявил Котяков

Уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:47+0300

2026-10-08T13:47+0300

2026-10-08T13:47+0300

россия

общество

сочи

антон котяков

безработица

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874068401.jpg?1791456431

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Уровень безработицы по данным за август сложился на отметке 2,2%", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сочи, антон котяков, безработица