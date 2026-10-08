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Уровень безработицы в России за август составил 2,2%, заявил Котяков
Уровень безработицы в России за август составил 2,2%, заявил Котяков - 08.10.2026, ПРАЙМ
Уровень безработицы в России за август составил 2,2%, заявил Котяков
Уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:47+0300
2026-10-08T13:47+0300
2026-10-08T13:47+0300
россия
общество
сочи
антон котяков
безработица
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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Уровень безработицы по данным за август сложился на отметке 2,2%", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".
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россия, общество , сочи, антон котяков, безработица
РОССИЯ, Общество , СОЧИ, Антон Котяков, безработица
Уровень безработицы в России за август составил 2,2%, заявил Котяков
Котяков: уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Уровень безработицы по данным за август сложился на отметке 2,2%", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".