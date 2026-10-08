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Биткоин может вырасти до 100 тысяч долларов к концу года

Биткоин может вырасти до 100 тысяч долларов к концу года - 08.10.2026, ПРАЙМ

Биткоин может вырасти до 100 тысяч долларов к концу года

Стоимость биткоина находится у локальных максимумов около 86 тысяч долларов и может вырасти до 100 тысяч долларов к концу года, считают опрошенные РИА Новости... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T00:21+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина находится у локальных максимумов около 86 тысяч долларов и может вырасти до 100 тысяч долларов к концу года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко отметил, что цена поджимается и тестирует верхнюю границу диапазона, что говорит о большей вероятности роста. "В позитивном сценарии цена придет в зону около 94 тысяч долларов, и оттуда уже мы увидим долгий боковик с коррекцией. Рост к 94 тысячам долларов ожидаю уже в октябре", - сказал он. Генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко также видит технические предпосылки для продолжения роста. По ее словам, от минимума 57 800 долларов биткоин уже прибавил 51%. "Если никто не собьет его с курса и движение продолжится без глубоких откатов, цена может восстановиться примерно до 113 300 долларов... Если заложить меньшую скорость роста и учесть откаты, цель будет заметно скромнее - 99 тысяч долларов", - отметила она. При этом Проценко допускает и сценарий с ростом до 94 300 долларов и последующим откатом к 85 600 долларов. Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков базовым сценарием называет сохранение высокой волатильности с умеренно позитивным уклоном. "При сохранении институционального спроса и благоприятном макроэкономическом фоне биткоин способен вернуться к 95–100 тысячам долларов и протестировать более высокие уровни", - заявил он. Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин ожидает более широкого диапазона - 80–100 тысяч долларов. По его мнению, росту способствуют притоки в спотовые ETF, которые с августа выросли на 15 миллиардов долларов, и возобновление покупок "криптоказначейскими" компаниями. Главным риском эксперты называют денежно-кредитную политику ФРС. "Рост ставок - это негативный фактор для криптовалют и биткоина. Сейчас он не закладывается в цены инвесторами", - предупредил Бредихин. Комаленков также указывает, что высокие доходности гособлигаций США и сильный доллар обычно ограничивают спрос на рискованные активы. Бредихин допускает коррекцию к 70 тысячам долларов, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, а конкуренция за капитал с другими классами активов нарастет. "Мы не ожидаем обновления исторического максимума в 126 тысяч долларов в 2026 году, однако допускаем достижение этой отметки в 2027 году", - заключил он.

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