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Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ

Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ - 08.10.2026, ПРАЙМ

Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ

Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей, а потребление токенов - минимальных единиц... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T02:18+0300

2026-10-08T02:18+0300

2026-10-08T02:18+0300

технологии

бизнес

ведомости

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей, а потребление токенов - минимальных единиц текста, обрабатываемых языковыми моделями, - вырасти почти в 2,5 раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Orion soft. "Крупный бизнес может удвоить траты на нейросети... В 2026 году расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей могут достичь 237 миллиардов рублей ... Потребление токенов в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза, до 912,5 триллиона", - пишет газета со ссылкой на исследование. По данным "Ведомостей", на 2027 год компания прогнозирует дальнейший рост расходов на 50% - до 357 миллиардов рублей, при такой же динамике потребления - до 1,37 квадриллиона токенов. Отмечается, что рост использования нейросетей в Orion soft связывают с распространением ИИ-агентов - ассистентов, которые самостоятельно выполняют поручения, связанные с запросом данных, обращением к рабочим системам и проверкой результата.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, ведомости