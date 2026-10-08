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Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ
Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ - 08.10.2026, ПРАЙМ
Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ
Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей, а потребление токенов - минимальных единиц... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T02:18+0300
2026-10-08T02:18+0300
2026-10-08T02:18+0300
технологии
бизнес
ведомости
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей, а потребление токенов - минимальных единиц текста, обрабатываемых языковыми моделями, - вырасти почти в 2,5 раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Orion soft.
"Крупный бизнес может удвоить траты на нейросети... В 2026 году расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей могут достичь 237 миллиардов рублей ... Потребление токенов в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза, до 912,5 триллиона", - пишет газета со ссылкой на исследование.
По данным "Ведомостей", на 2027 год компания прогнозирует дальнейший рост расходов на 50% - до 357 миллиардов рублей, при такой же динамике потребления - до 1,37 квадриллиона токенов.
Отмечается, что рост использования нейросетей в Orion soft связывают с распространением ИИ-агентов - ассистентов, которые самостоятельно выполняют поручения, связанные с запросом данных, обращением к рабочим системам и проверкой результата.
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технологии, бизнес, ведомости
Технологии, Бизнес, Ведомости
Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ
"Ведомости": расходы крупного бизнеса на нейросети могут достичь 237 миллиардов рублей
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей, а потребление токенов - минимальных единиц текста, обрабатываемых языковыми моделями, - вырасти почти в 2,5 раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Orion soft.
"Крупный бизнес может удвоить траты на нейросети... В 2026 году расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей могут достичь 237 миллиардов рублей ... Потребление токенов в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза, до 912,5 триллиона", - пишет газета со ссылкой на исследование.
По данным "Ведомостей", на 2027 год компания прогнозирует дальнейший рост расходов на 50% - до 357 миллиардов рублей, при такой же динамике потребления - до 1,37 квадриллиона токенов.
Отмечается, что рост использования нейросетей в Orion soft связывают с распространением ИИ-агентов - ассистентов, которые самостоятельно выполняют поручения, связанные с запросом данных, обращением к рабочим системам и проверкой результата.