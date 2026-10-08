Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ - 08.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261008/biznes-874052319.html
Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ
Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ - 08.10.2026, ПРАЙМ
Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ
Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей, а потребление токенов - минимальных единиц... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T02:18+0300
2026-10-08T02:18+0300
технологии
бизнес
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874052319.jpg?1791415119
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей, а потребление токенов - минимальных единиц текста, обрабатываемых языковыми моделями, - вырасти почти в 2,5 раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Orion soft. "Крупный бизнес может удвоить траты на нейросети... В 2026 году расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей могут достичь 237 миллиардов рублей ... Потребление токенов в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза, до 912,5 триллиона", - пишет газета со ссылкой на исследование. По данным "Ведомостей", на 2027 год компания прогнозирует дальнейший рост расходов на 50% - до 357 миллиардов рублей, при такой же динамике потребления - до 1,37 квадриллиона токенов. Отмечается, что рост использования нейросетей в Orion soft связывают с распространением ИИ-агентов - ассистентов, которые самостоятельно выполняют поручения, связанные с запросом данных, обращением к рабочим системам и проверкой результата.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, ведомости
Технологии, Бизнес, Ведомости
02:18 08.10.2026
 
Крупный бизнес может удвоить расходы на нейросети, пишут СМИ

"Ведомости": расходы крупного бизнеса на нейросети могут достичь 237 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей, а потребление токенов - минимальных единиц текста, обрабатываемых языковыми моделями, - вырасти почти в 2,5 раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Orion soft.
"Крупный бизнес может удвоить траты на нейросети... В 2026 году расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей могут достичь 237 миллиардов рублей ... Потребление токенов в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза, до 912,5 триллиона", - пишет газета со ссылкой на исследование.
По данным "Ведомостей", на 2027 год компания прогнозирует дальнейший рост расходов на 50% - до 357 миллиардов рублей, при такой же динамике потребления - до 1,37 квадриллиона токенов.
Отмечается, что рост использования нейросетей в Orion soft связывают с распространением ИИ-агентов - ассистентов, которые самостоятельно выполняют поручения, связанные с запросом данных, обращением к рабочим системам и проверкой результата.
 
ТехнологииБизнесВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала