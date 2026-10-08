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Мосбиржа планирует запустить с 1 декабря торговлю криптовалютой - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Мосбиржа планирует запустить с 1 декабря торговлю криптовалютой
Мосбиржа планирует запустить с 1 декабря торговлю криптовалютой - 08.10.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа планирует запустить с 1 декабря торговлю криптовалютой
Московская биржа планирует с 1 декабря предоставить возможность торговать криптовалютой, заявил журналистам старший управляющий директор по продажам и развитию... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T14:14+0300
2026-10-08T14:14+0300
финансы
мосбиржа
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Московская биржа планирует с 1 декабря предоставить возможность торговать криптовалютой, заявил журналистам старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин. "Мы уже ведем активное тестирование торгов криптовалютами, оно начато неделю назад, где происходит заключение сделок. Приглашаем участников торгов к тестированию", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума "Сбера" "Настоящее будущее". По его словам, тестируется в рамках фондового рынка заключение сделок с цифровыми валютами. "Это тестовая среда для обеспечения торгов цифровой валютой, тестирование того функционала, который в дальнейшем будет в промышленной среде", - пояснил он. "Мы тестирование будем проводить вплоть до запуска. Мы планируем 1 декабря предоставить такую возможность - торговать криптовалютой в рамках нового законодательства", - сказал Блохин. "Новое регулирование позволяет нам текущую лицензию организатора торгов использовать, поэтому очень все легко - и для участников, и для нас. То есть мы используем инфраструктуру фондового рынка, на которой будут торговаться цифровые активы. Поэтому никакого дополнительного включения в реестры от биржи не требуется", - добавил он.
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финансы, мосбиржа
Финансы, Мосбиржа
14:14 08.10.2026
 
Мосбиржа планирует запустить с 1 декабря торговлю криптовалютой

Блохин: Мосбиржа планирует с 1 декабря предоставить возможность торговать криптовалютой

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Московская биржа планирует с 1 декабря предоставить возможность торговать криптовалютой, заявил журналистам старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин.
"Мы уже ведем активное тестирование торгов криптовалютами, оно начато неделю назад, где происходит заключение сделок. Приглашаем участников торгов к тестированию", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума "Сбера" "Настоящее будущее".
По его словам, тестируется в рамках фондового рынка заключение сделок с цифровыми валютами. "Это тестовая среда для обеспечения торгов цифровой валютой, тестирование того функционала, который в дальнейшем будет в промышленной среде", - пояснил он.
"Мы тестирование будем проводить вплоть до запуска. Мы планируем 1 декабря предоставить такую возможность - торговать криптовалютой в рамках нового законодательства", - сказал Блохин.
"Новое регулирование позволяет нам текущую лицензию организатора торгов использовать, поэтому очень все легко - и для участников, и для нас. То есть мы используем инфраструктуру фондового рынка, на которой будут торговаться цифровые активы. Поэтому никакого дополнительного включения в реестры от биржи не требуется", - добавил он.
 
ФинансыМосбиржа
 
 
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