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Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале

Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале - 08.10.2026, ПРАЙМ

Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале

Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале 2026 года, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T07:25+0300

2026-10-08T07:25+0300

2026-10-08T07:25+0300

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россия

сербия

белград

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fix price

тц

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале 2026 года, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group. По их данным, дискаунтер Fix Price вышел на рынок Сербии, открыв магазины в Белграде и Нови-Саде. Компания планирует развивать в стране сеть из десяти торговых точек. Также ритейлер товаров для дома "Аскона" запустил два салона в Бишкеке и локальный интернет-магазин в Киргизии. Еще ювелирный бренд MIUZ Diamonds открыл первый франчайзинговый магазин в Узбекистане – на территории отеля "Узбекистан" в Ташкенте. "География экспансии остается преимущественно ориентированной на близлежащие рынки", – отметил представитель NF Group. По данным компании, в январе-сентябре 2026 года на российском рынке появилось минимум пять новых отечественных брендов: "Гоша Карцев", Eyya, LEA, Anka Peresild, "809", но они представлены только в онлайн-формате. У нескольких уже присутствующих на рынке российских ритейлеров открылись новые точки в ТЦ – Smart Diamonds (от бренда сети "585 Золотой"), Poisoned Hearts (от бренда Poison Drop), "Айкрафт Прайм" (от бренда "Айкрафт Оптики"). По подсчетам эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталии Кермедчиевой, новые магазины в российских торговых центрах за девять месяцев появились у 22 отечественных брендов. Среди них оказались "Детский мир", "Снежная королева", Kuchenland, Sunlight, Belle you, Redmond, "Текстура", Sela, Bork. "Российские компании сейчас следуют разным путям развития: запускают новые марки, тестируют специализированные форматы и осваивают зарубежные рынки. При этом появление бренда не всегда сопровождается открытием магазина – часть проектов начинает работу онлайн. Поэтому при оценке изменений на рынке важно учитывать как количество новых игроков, так и выбранные ими каналы продаж", – объяснила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

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бизнес, россия, сербия, белград, бишкек, fix price, тц, sunlight