https://1prime.ru/20261008/brend-874053693.html
Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале
Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале - 08.10.2026, ПРАЙМ
Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале
Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале 2026 года, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T07:25+0300
2026-10-08T07:25+0300
2026-10-08T07:25+0300
бизнес
россия
сербия
белград
бишкек
fix price
тц
sunlight
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874053693.jpg?1791433523
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале 2026 года, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group.
По их данным, дискаунтер Fix Price вышел на рынок Сербии, открыв магазины в Белграде и Нови-Саде. Компания планирует развивать в стране сеть из десяти торговых точек. Также ритейлер товаров для дома "Аскона" запустил два салона в Бишкеке и локальный интернет-магазин в Киргизии. Еще ювелирный бренд MIUZ Diamonds открыл первый франчайзинговый магазин в Узбекистане – на территории отеля "Узбекистан" в Ташкенте.
"География экспансии остается преимущественно ориентированной на близлежащие рынки", – отметил представитель NF Group.
По данным компании, в январе-сентябре 2026 года на российском рынке появилось минимум пять новых отечественных брендов: "Гоша Карцев", Eyya, LEA, Anka Peresild, "809", но они представлены только в онлайн-формате. У нескольких уже присутствующих на рынке российских ритейлеров открылись новые точки в ТЦ – Smart Diamonds (от бренда сети "585 Золотой"), Poisoned Hearts (от бренда Poison Drop), "Айкрафт Прайм" (от бренда "Айкрафт Оптики").
По подсчетам эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталии Кермедчиевой, новые магазины в российских торговых центрах за девять месяцев появились у 22 отечественных брендов. Среди них оказались "Детский мир", "Снежная королева", Kuchenland, Sunlight, Belle you, Redmond, "Текстура", Sela, Bork.
"Российские компании сейчас следуют разным путям развития: запускают новые марки, тестируют специализированные форматы и осваивают зарубежные рынки. При этом появление бренда не всегда сопровождается открытием магазина – часть проектов начинает работу онлайн. Поэтому при оценке изменений на рынке важно учитывать как количество новых игроков, так и выбранные ими каналы продаж", – объяснила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
сербия
белград
бишкек
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сербия, белград, бишкек, fix price, тц, sunlight
Бизнес, РОССИЯ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Бишкек, Fix Price, ТЦ, Sunlight
Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале
NF Group: три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале 2026 года
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Три российских бренда вышли на зарубежный рынок в третьем квартале 2026 года, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group.
По их данным, дискаунтер Fix Price вышел на рынок Сербии, открыв магазины в Белграде и Нови-Саде. Компания планирует развивать в стране сеть из десяти торговых точек. Также ритейлер товаров для дома "Аскона" запустил два салона в Бишкеке и локальный интернет-магазин в Киргизии. Еще ювелирный бренд MIUZ Diamonds открыл первый франчайзинговый магазин в Узбекистане – на территории отеля "Узбекистан" в Ташкенте.
"География экспансии остается преимущественно ориентированной на близлежащие рынки", – отметил представитель NF Group.
По данным компании, в январе-сентябре 2026 года на российском рынке появилось минимум пять новых отечественных брендов: "Гоша Карцев", Eyya, LEA, Anka Peresild, "809", но они представлены только в онлайн-формате. У нескольких уже присутствующих на рынке российских ритейлеров открылись новые точки в ТЦ – Smart Diamonds (от бренда сети "585 Золотой"), Poisoned Hearts (от бренда Poison Drop), "Айкрафт Прайм" (от бренда "Айкрафт Оптики").
По подсчетам эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталии Кермедчиевой, новые магазины в российских торговых центрах за девять месяцев появились у 22 отечественных брендов. Среди них оказались "Детский мир", "Снежная королева", Kuchenland, Sunlight, Belle you, Redmond, "Текстура", Sela, Bork.
"Российские компании сейчас следуют разным путям развития: запускают новые марки, тестируют специализированные форматы и осваивают зарубежные рынки. При этом появление бренда не всегда сопровождается открытием магазина – часть проектов начинает работу онлайн. Поэтому при оценке изменений на рынке важно учитывать как количество новых игроков, так и выбранные ими каналы продаж", – объяснила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.