Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шадаев заявил, что виртуальные операторы "проедают будущее" - 08.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261008/buduschee-874067941.html
Шадаев заявил, что виртуальные операторы "проедают будущее"
Шадаев заявил, что виртуальные операторы "проедают будущее" - 08.10.2026, ПРАЙМ
Шадаев заявил, что виртуальные операторы "проедают будущее"
Виртуальные операторы связи являются благом для абонентов, поскольку предлагают более дешевые тарифы и могут использовать инфраструктуру любых компаний, однако... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:42+0300
2026-10-08T13:52+0300
технологии
россия
максут шадаев
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874067941.jpg?1791456754
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Виртуальные операторы связи являются благом для абонентов, поскольку предлагают более дешевые тарифы и могут использовать инфраструктуру любых компаний, однако с точки зрения отрасли они "проедают будущее", когда речь заходит про увеличение скорости доступа и про модернизацию инфраструктуры, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Выступая на форуме "Цифровые решения", министр отметил, что российские банки для привлечения клиентов используют услуги своих виртуальных мобильных операторов (MVNO), например, делают связь бесплатной, что создает непростые условия конкуренции для традиционных операторов. "MVNO - это хорошо для абонента. Кроме того, что обычно это более дешевые тарифы, потому что банк субсидирует, это все признают, то еще то, что он может использовать инфраструктуру лучших операторов в конкретных локациях… Но если мы говорим про долгосрочные наши цели, про увеличение скорости доступа, про модернизацию инфраструктуры - это во многом проедает будущее", - сказал он на пленарной сессии форума, посвященной связи. Шадаев пояснил, что MVNO хорошо работают в краткосрочной перспективе - на сегодняшний день услугами виртуальных операторов пользуются порядка 15 миллионов абонентов в России. Однако в долгосрочной перспективе этот вопрос является "болевой точкой". "Мы понимаем, что сейчас абоненты в моменте выигрывают - они получают дешевую связь. Вопрос - будет ли эта связь качественна послезавтра", - резюмировал министр. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, максут шадаев, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев, Минцифры
13:42 08.10.2026 (обновлено: 13:52 08.10.2026)
 
Шадаев заявил, что виртуальные операторы "проедают будущее"

Глава Минцифры Шадаев: виртуальные операторы связи проедают будущее

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Виртуальные операторы связи являются благом для абонентов, поскольку предлагают более дешевые тарифы и могут использовать инфраструктуру любых компаний, однако с точки зрения отрасли они "проедают будущее", когда речь заходит про увеличение скорости доступа и про модернизацию инфраструктуры, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Выступая на форуме "Цифровые решения", министр отметил, что российские банки для привлечения клиентов используют услуги своих виртуальных мобильных операторов (MVNO), например, делают связь бесплатной, что создает непростые условия конкуренции для традиционных операторов.
"MVNO - это хорошо для абонента. Кроме того, что обычно это более дешевые тарифы, потому что банк субсидирует, это все признают, то еще то, что он может использовать инфраструктуру лучших операторов в конкретных локациях… Но если мы говорим про долгосрочные наши цели, про увеличение скорости доступа, про модернизацию инфраструктуры - это во многом проедает будущее", - сказал он на пленарной сессии форума, посвященной связи.
Шадаев пояснил, что MVNO хорошо работают в краткосрочной перспективе - на сегодняшний день услугами виртуальных операторов пользуются порядка 15 миллионов абонентов в России. Однако в долгосрочной перспективе этот вопрос является "болевой точкой".
"Мы понимаем, что сейчас абоненты в моменте выигрывают - они получают дешевую связь. Вопрос - будет ли эта связь качественна послезавтра", - резюмировал министр.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииРОССИЯМаксут ШадаевМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала