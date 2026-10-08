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Шадаев заявил, что виртуальные операторы "проедают будущее"

Шадаев заявил, что виртуальные операторы "проедают будущее" - 08.10.2026, ПРАЙМ

Шадаев заявил, что виртуальные операторы "проедают будущее"

Виртуальные операторы связи являются благом для абонентов, поскольку предлагают более дешевые тарифы и могут использовать инфраструктуру любых компаний, однако... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:42+0300

2026-10-08T13:42+0300

2026-10-08T13:52+0300

технологии

россия

максут шадаев

минцифры

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Виртуальные операторы связи являются благом для абонентов, поскольку предлагают более дешевые тарифы и могут использовать инфраструктуру любых компаний, однако с точки зрения отрасли они "проедают будущее", когда речь заходит про увеличение скорости доступа и про модернизацию инфраструктуры, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Выступая на форуме "Цифровые решения", министр отметил, что российские банки для привлечения клиентов используют услуги своих виртуальных мобильных операторов (MVNO), например, делают связь бесплатной, что создает непростые условия конкуренции для традиционных операторов. "MVNO - это хорошо для абонента. Кроме того, что обычно это более дешевые тарифы, потому что банк субсидирует, это все признают, то еще то, что он может использовать инфраструктуру лучших операторов в конкретных локациях… Но если мы говорим про долгосрочные наши цели, про увеличение скорости доступа, про модернизацию инфраструктуры - это во многом проедает будущее", - сказал он на пленарной сессии форума, посвященной связи. Шадаев пояснил, что MVNO хорошо работают в краткосрочной перспективе - на сегодняшний день услугами виртуальных операторов пользуются порядка 15 миллионов абонентов в России. Однако в долгосрочной перспективе этот вопрос является "болевой точкой". "Мы понимаем, что сейчас абоненты в моменте выигрывают - они получают дешевую связь. Вопрос - будет ли эта связь качественна послезавтра", - резюмировал министр. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, максут шадаев, минцифры