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На Чукотке из-за непогоды отложены рейсы из аэропорта Анадыря
На Чукотке из-за непогоды отложены рейсы из аэропорта Анадыря - 08.10.2026, ПРАЙМ
На Чукотке из-за непогоды отложены рейсы из аэропорта Анадыря
Вылеты внутрирегиональных рейсов из аэропорта Анадыря на Чукотке отложены из-за непогоды, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – ПРАЙМ. Вылеты внутрирегиональных рейсов из аэропорта Анадыря на Чукотке отложены из-за непогоды, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В среду департамент промышленной политики Чукотки сообщил, что авиарейс из Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра. По данным ГУ МЧС, местами на побережье Берингова моря - порывы ветра до 30 метров в секунду, в Анадыре - 25-30 метров в секунду.
"По погодным условиям отложены вылеты рейсов Анадырь-Беринговский-Анадырь и Анадырь-Ваеги-Марково-Анадырь АО "ЧукотАвиа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отправления рейса в Москву, отложенного на 15.25 (06.25 мск) 10 октября, ждут более 250 пассажиров. Авиакомпания предоставляет им обязательные услуги.
Жалоб в прокуратуру не поступало.
Согласно расписанию аэропорта Анадыря, в четверг других рейсов запланировано не было.
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Бизнес, РОССИЯ, Анадырь, Чукотка, МОСКВА, МЧС
На Чукотке из-за непогоды отложены рейсы из аэропорта Анадыря
Прокуратура: вылеты из аэропорта Анадыря на Чукотке отложены из-за непогоды
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – ПРАЙМ. Вылеты внутрирегиональных рейсов из аэропорта Анадыря на Чукотке отложены из-за непогоды, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В среду департамент промышленной политики Чукотки сообщил, что авиарейс из Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра. По данным ГУ МЧС, местами на побережье Берингова моря - порывы ветра до 30 метров в секунду, в Анадыре - 25-30 метров в секунду.
"По погодным условиям отложены вылеты рейсов Анадырь-Беринговский-Анадырь и Анадырь-Ваеги-Марково-Анадырь АО "ЧукотАвиа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отправления рейса в Москву, отложенного на 15.25 (06.25 мск) 10 октября, ждут более 250 пассажиров. Авиакомпания предоставляет им обязательные услуги.
Жалоб в прокуратуру не поступало.
Согласно расписанию аэропорта Анадыря, в четверг других рейсов запланировано не было.