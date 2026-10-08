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Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график - 08.10.2026, ПРАЙМ
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график
Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена введено в график, сообщили в департаменте транспорта Москвы. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:47+0300
2026-10-08T09:47+0300
2026-10-08T09:47+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена введено в график, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в Telegram-канале дептранса.
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Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график
Дептранс Москвы: движение на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена введено в график, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в Telegram-канале дептранса.