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Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график - 08.10.2026, ПРАЙМ

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график

Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена введено в график, сообщили в департаменте транспорта Москвы. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:47+0300

2026-10-08T09:47+0300

2026-10-08T09:47+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена введено в график, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в Telegram-канале дептранса.

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