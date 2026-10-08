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Эксперт рассказал, что чаще всего навязывают клиентам в банках

Эксперт рассказал, что чаще всего навязывают клиентам в банках - 08.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что чаще всего навязывают клиентам в банках

Чаще всего клиентам в банках пытаются навязать договор инвестиционного страхования жизни под видом вклада, "обязательную" страховку при оформлении кредита или... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T04:36+0300

2026-10-08T04:36+0300

2026-10-08T04:36+0300

финансы

банки

россия

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Чаще всего клиентам в банках пытаются навязать договор инвестиционного страхования жизни под видом вклада, "обязательную" страховку при оформлении кредита или сложные финансовые инструменты, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Мисселинг - недобросовестная практика, когда клиенту намеренно навязывают или продают один финансовый продукт или услугу под видом другого. "Классический пример - клиент приходит открыть вклад, а ему под видом "вклада с повышенной доходностью" продают договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). На деле доходность такого продукта может быть ниже, а деньги "замораживаются" на длительный срок", - предупреждает эксперт. При этом сложные финансовые инструменты предлагают людям, которые не обладают достаточными знаниями для их понимания - например, пожилым. В результате клиент может потерять свои сбережения. Еще одним распространенным видом мисселинга Смирнов назвал навязывание дополнительных услуг. Например, при оформлении кредита клиенту навязывают обязательную страховку. Часто ее стоимость добавляется в сумму кредита, а клиента об этом не уведомляют. В итоге страховка может обойтись дороже самого займа. "Недобросовестное информирование: клиенту умышленно не сообщают о рисках или искажают информацию о доходности. Например, обещают гарантированный высокий доход, умалчивая, что он не гарантирован государством, в отличие от банковского вклада", - назвал Смирнов еще одну из недобросовестных практик. В их числе также непрозрачное ценообразование, когда менеджеры "забывают" упомянуть о скрытых комиссиях и дополнительных платежах. "Например, клиенту оформляют карту как "бесплатную", не сообщая о комиссиях за снятие наличных или смс-информирование", - привел пример эксперт.

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финансы, банки, россия, "бкс мир инвестиций"