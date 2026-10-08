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Эксперт рассказал, как меняется цена автомобиля - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как меняется цена автомобиля
Эксперт рассказал, как меняется цена автомобиля - 08.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как меняется цена автомобиля
Сразу после выезда из салона и постановки на учет автомобиль переходит из категории новых в подержанные и теряет в цене, при этом за первый год машина может... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T05:16+0300
2026-10-08T05:16+0300
бизнес
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сразу после выезда из салона и постановки на учет автомобиль переходит из категории новых в подержанные и теряет в цене, при этом за первый год машина может потерять 10-20%, рассказал РИА Новости технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. "Стоимость автомобиля начинает меняться с первого дня эксплуатации. Как только машина покидает салон, она переходит в категорию автомобилей с пробегом. На вторичном рынке покупатель оценивает уже не только марку, комплектацию и год выпуска, но и то, насколько бережно автомобиль использовали", - поделился эксперт. По его словам, в первый год после покупки потеря цены нередко составляет 10–20%, а за пять лет может достигать 30–50%. Однако "вилка" цены меняется в зависимости от марки, спроса, ситуации с новыми автомобилями, пробега и обслуживания. "При этом возрастная, но ликвидная модель с безупречной историей порой оценивается рынком выше, чем более свежий автомобиль другой марки, к которому у покупателей больше вопросов по надежности, запчастям или будущим затратам", - отметил Родионов. Также на цену влияют состояние кузова и салона, шин, тормозных механизмов, подвески и аккумулятора. Кроме того, учитываются количество владельцев, сведения о ДТП, юридические ограничения и подтвержденное обслуживание. Автоэксперт предупредил, что в сервисе регулярно встречаются автомобили, которые выглядят почти новыми после химчистки и полировки, но имеют отложенные технические проблемы. Например, владелец мог игнорировать течь масла, стуки в подвеске, предупреждение Check Engine или пропускать замену технических жидкостей. "При диагностике такие неисправности быстро становятся понятны покупателю. В этом случае цена снижается не только на стоимость предполагаемого ремонта", - добавил он.
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бизнес
Бизнес
05:16 08.10.2026
 
Эксперт рассказал, как меняется цена автомобиля

Эксперт Родионов: в первый год после покупки машина может потерять в цене 10-20%

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сразу после выезда из салона и постановки на учет автомобиль переходит из категории новых в подержанные и теряет в цене, при этом за первый год машина может потерять 10-20%, рассказал РИА Новости технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
"Стоимость автомобиля начинает меняться с первого дня эксплуатации. Как только машина покидает салон, она переходит в категорию автомобилей с пробегом. На вторичном рынке покупатель оценивает уже не только марку, комплектацию и год выпуска, но и то, насколько бережно автомобиль использовали", - поделился эксперт.
По его словам, в первый год после покупки потеря цены нередко составляет 10–20%, а за пять лет может достигать 30–50%. Однако "вилка" цены меняется в зависимости от марки, спроса, ситуации с новыми автомобилями, пробега и обслуживания.
"При этом возрастная, но ликвидная модель с безупречной историей порой оценивается рынком выше, чем более свежий автомобиль другой марки, к которому у покупателей больше вопросов по надежности, запчастям или будущим затратам", - отметил Родионов.
Также на цену влияют состояние кузова и салона, шин, тормозных механизмов, подвески и аккумулятора. Кроме того, учитываются количество владельцев, сведения о ДТП, юридические ограничения и подтвержденное обслуживание.
Автоэксперт предупредил, что в сервисе регулярно встречаются автомобили, которые выглядят почти новыми после химчистки и полировки, но имеют отложенные технические проблемы. Например, владелец мог игнорировать течь масла, стуки в подвеске, предупреждение Check Engine или пропускать замену технических жидкостей.
"При диагностике такие неисправности быстро становятся понятны покупателю. В этом случае цена снижается не только на стоимость предполагаемого ремонта", - добавил он.
 
Бизнес
 
 
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