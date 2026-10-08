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Эксперт рассказал о способах борьбы с пищевыми отходами - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о способах борьбы с пищевыми отходами
Эксперт рассказал о способах борьбы с пищевыми отходами - 08.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о способах борьбы с пищевыми отходами
Пищевые отходы в России можно и нужно возвращать в коммерческий оборот, это можно делать через их переработку в корма для животных, а также извлечение из них... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T07:37+0300
2026-10-08T07:37+0300
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ГЕЛЕНДЖИК, 8 окт - ПРАЙМ. Пищевые отходы в России можно и нужно возвращать в коммерческий оборот, это можно делать через их переработку в корма для животных, а также извлечение из них ценных компонентов вроде пектинов, рассказал РИА Новости доктор биологических наук Денис Кузьмин. Эксперт напомнил, что в мире около 20% пищевых продуктов оказываются на свалке. В частности, в России ежегодно образуется 18 миллионов тонн пищевых отходов, что составляет четверть всех коммунальных отходов - это потери в 1,6 триллиона рублей. "Первое, что с этим можно делать, это либо уменьшать количество выбрасываемых продуктов, либо возвращать отходы в экономический оборот. Нужно совершенствовать систему прогнозирования спроса и развивать технологии переработки органических отходов", - сказал он на полях форума "Биопром". В качестве примера Кузьмин привел крупных ритейлеров, которые на основе искусственного интеллекта разрабатывают системы, позволяющие точнее рассчитать необходимое количество продуктов, логистику и прочую внутреннюю кухню. Второй способ борьбы с отходами - это фудшеринг, практика безвозмездного распределения продуктов питания, которые по разным причинам рискуют оказаться на свалке, среди тех, кто в них нуждается. Кузьмин также предложил использовать отходы для производства кормов для животных. "В ЕС 3,5 миллиона тонн кормов для животных производится из тех самых пищевых отходов. У нас это, к сожалению, не так хорошо работает", - пояснил он. Кроме того, эксперт рассказал о технологиях, позволяющих получать из отходов полезные компоненты. "Рассортировав яблоки отдельно, апельсины отдельно, бананы отдельно, можно использовать их для получения различных соединений. Где-то мы можем получить пектины, где-то органические кислоты или полимерные материалы. Текстиль из банановой кожуры вполне себе может использоваться для производства одежды и сумок. Даже из косточки винограда можно извлечь биологически активные соединения", - пояснил он. При этом все, что остается после извлечения ценных компонентов, также можно перерабатывать - анаэробным способом в биогаз и электроэнергию для энергодефицитных регионов или аэробным в биоудобрения, которые возвращаются на поля. Так формируется биоэкономика замкнутого цикла, которая и экологически выгодна, и экономически самоподдерживается, заключил спикер.
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192
40
192
40
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4.7
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россия, бизнес, ес
РОССИЯ, Бизнес, ЕС
07:37 08.10.2026
 
Эксперт рассказал о способах борьбы с пищевыми отходами

Эксперт Кузьмин: в России можно и нужно возвращать в коммерческий оборот отходы

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ГЕЛЕНДЖИК, 8 окт - ПРАЙМ. Пищевые отходы в России можно и нужно возвращать в коммерческий оборот, это можно делать через их переработку в корма для животных, а также извлечение из них ценных компонентов вроде пектинов, рассказал РИА Новости доктор биологических наук Денис Кузьмин.
Эксперт напомнил, что в мире около 20% пищевых продуктов оказываются на свалке. В частности, в России ежегодно образуется 18 миллионов тонн пищевых отходов, что составляет четверть всех коммунальных отходов - это потери в 1,6 триллиона рублей.
"Первое, что с этим можно делать, это либо уменьшать количество выбрасываемых продуктов, либо возвращать отходы в экономический оборот. Нужно совершенствовать систему прогнозирования спроса и развивать технологии переработки органических отходов", - сказал он на полях форума "Биопром".
В качестве примера Кузьмин привел крупных ритейлеров, которые на основе искусственного интеллекта разрабатывают системы, позволяющие точнее рассчитать необходимое количество продуктов, логистику и прочую внутреннюю кухню.
Второй способ борьбы с отходами - это фудшеринг, практика безвозмездного распределения продуктов питания, которые по разным причинам рискуют оказаться на свалке, среди тех, кто в них нуждается.
Кузьмин также предложил использовать отходы для производства кормов для животных. "В ЕС 3,5 миллиона тонн кормов для животных производится из тех самых пищевых отходов. У нас это, к сожалению, не так хорошо работает", - пояснил он.
Кроме того, эксперт рассказал о технологиях, позволяющих получать из отходов полезные компоненты.
"Рассортировав яблоки отдельно, апельсины отдельно, бананы отдельно, можно использовать их для получения различных соединений. Где-то мы можем получить пектины, где-то органические кислоты или полимерные материалы. Текстиль из банановой кожуры вполне себе может использоваться для производства одежды и сумок. Даже из косточки винограда можно извлечь биологически активные соединения", - пояснил он.
При этом все, что остается после извлечения ценных компонентов, также можно перерабатывать - анаэробным способом в биогаз и электроэнергию для энергодефицитных регионов или аэробным в биоудобрения, которые возвращаются на поля. Так формируется биоэкономика замкнутого цикла, которая и экологически выгодна, и экономически самоподдерживается, заключил спикер.
 
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