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Эксперт оценил влияние расследования на экономику Турции
Эксперт оценил влияние расследования на экономику Турции - 08.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние расследования на экономику Турции
Расследование проблем на рынке инвестиционных фондов в Турции в краткосрочной перспективе не окажет заметного влияния на макроэкономические показатели и... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:17+0300
2026-10-08T09:17+0300
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АНКАРА, 8 окт – ПРАЙМ. Расследование проблем на рынке инвестиционных фондов в Турции в краткосрочной перспективе не окажет заметного влияния на макроэкономические показатели и инфляционную политику страны, однако может иметь ограниченный эффект на денежные расчеты и кредитный рынок, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
"В настоящее время не ожидается, что расследование фондов окажет влияние на макроэкономические показатели. Однако можно говорить об ограниченном воздействии на рынок наличных расчетов, кредитование, погашение кредитов и платежную цепочку на рынке", - заявил Эрчин.
По словам эксперта, масштабы такого воздействия пока не позволяют говорить о существенном изменении основных параметров экономической политики Турции.
При этом, по его оценке, расследование само по себе не должно существенно изменить основные макроэкономические показатели или повлиять на общий курс антиинфляционной политики правительства.
Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях.
При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.
Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Оно привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний.
По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.
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финансы, мировая экономика, турция, стамбул, bist 100
Финансы, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул, BIST 100
Эксперт оценил влияние расследования на экономику Турции
Эрчин: расследование проблем на рынке инвестфондов в Турции не окажет заметного влияния
АНКАРА, 8 окт – ПРАЙМ. Расследование проблем на рынке инвестиционных фондов в Турции в краткосрочной перспективе не окажет заметного влияния на макроэкономические показатели и инфляционную политику страны, однако может иметь ограниченный эффект на денежные расчеты и кредитный рынок, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
"В настоящее время не ожидается, что расследование фондов окажет влияние на макроэкономические показатели. Однако можно говорить об ограниченном воздействии на рынок наличных расчетов, кредитование, погашение кредитов и платежную цепочку на рынке", - заявил Эрчин.
По словам эксперта, масштабы такого воздействия пока не позволяют говорить о существенном изменении основных параметров экономической политики Турции.
При этом, по его оценке, расследование само по себе не должно существенно изменить основные макроэкономические показатели или повлиять на общий курс антиинфляционной политики правительства.
Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях.
При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.
Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Оно привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний.
По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.