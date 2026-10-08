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Экспорт продовольствия с Украины в августе сократился на 22,5%

Экспорт продовольствия с Украины в августе сократился на 22,5% - 08.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт продовольствия с Украины в августе сократился на 22,5%

Экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства с Украины в августе сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T03:15+0300

2026-10-08T03:15+0300

2026-10-08T03:15+0300

мировая экономика

украина

европа

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства с Украины в августе сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из документов Нацбанка Украины, которые изучило РИА Новости. По данным отчета про внешний сектор экономики по итогам августа, экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства в денежном выражении за месяц составил 1,279 миллиарда долларов. В августе 2025 года этот показатель составлял 1,65 миллиарда долларов. Таким образом, экспорт продовольствия с Украины за август сократился на 22,5%. Так называемые "коридоры солидарности" были созданы ЕС в мае 2022 года как альтернативные маршруты для украинского экспорта и импорта через железнодорожные и автомобильные пути, а также внутренние водные маршруты Европы. По данным Еврокомиссии, в июле через "коридоры солидарности" проходило порядка 20% украинского экспорта зерновых, масличных культур и продукции из них, тогда как около 80% экспортировалось через Черное море. При этом через альтернативные маршруты проходило около 95% украинского экспорта несельскохозяйственных товаров. Российская сторона неоднократно заявляла, что угрозы гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях создает, прежде всего, сама Украина своими атаками на суда и транспортную инфраструктуру.

украина

европа

черное море

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мировая экономика, украина, европа, черное море, ес