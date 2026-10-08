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Экспорт российского алюминия в Бразилию в сентябре вырос вдвое

Экспорт российского алюминия в Бразилию в сентябре вырос вдвое - 08.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт российского алюминия в Бразилию в сентябре вырос вдвое

Экспорт российского алюминия в Бразилию в сентябре этого года вырос более чем вдвое как в месячном, так и в годовом выражении, свидетельствуют данные... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:02+0300

2026-10-08T13:02+0300

2026-10-08T13:09+0300

промышленность

мировая экономика

бразилия

аргентина

индия

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Экспорт российского алюминия в Бразилию в сентябре этого года вырос более чем вдвое как в месячном, так и в годовом выражении, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. В сентябре текущего года импорт Бразилией необработанного алюминия из России снова перешел к росту после просадки в августе до 3,8 миллиона долларов с июльских 9,04 миллиона. Так, за сентябрь бразильцы приобрели российского алюминия почти на 9 миллионов долларов - это в 2,4 раза больше, чем в августе, и в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Суммарные поставки за три квартала увеличились к аналогичному периоду прошлого года в 2,9 раза, до 56,8 миллиона долларов. В результате Россия стала второй среди главных поставщиком необработанного алюминия в Бразилию. Год назад она занимала пятое место, а месяц назад - четвертое. Топ-5 поставщиков возглавила Аргентина с поставками на 45,03 миллиона долларов, также туда вошла Индия (8,1 миллиона долларов), Испания (4,9 миллиона) и Бразилия (948 тысяч долларов).

бразилия

аргентина

индия

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промышленность, мировая экономика, бразилия, аргентина, индия