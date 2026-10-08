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Новый экспресс-маршрут на горнолыжный курорт "Шерегеш" запустят 15 ноября

Новый экспресс-маршрут на горнолыжный курорт "Шерегеш" запустят 15 ноября - 08.10.2026, ПРАЙМ

Новый экспресс-маршрут на горнолыжный курорт "Шерегеш" запустят 15 ноября

Новый мультимодальный экспресс-маршрут на горнолыжный курорт "Шерегеш" на микроавтобусах из аэропорта Новокузнецка будет запущен 15 ноября, сообщил Минтранс... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:50+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Новый мультимодальный экспресс-маршрут на горнолыжный курорт "Шерегеш" на микроавтобусах из аэропорта Новокузнецка будет запущен 15 ноября, сообщил Минтранс России. "АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России сообщает о запуске нового мультимодального экспресс-маршрута через аэропорт Новокузнецк (Спиченково) им. Б.В. Волынова до горнолыжного курорта Шерегеш с 15 ноября. Билеты уже доступны для приобретения", - говорится в сообщении. Экспресс-маршрут рассчитан на путешественников, прибывающих на самолете: пересадка в микроавтобус будет организована непосредственно у выхода из здания аэропорта. Новый маршрут значительно быстрее - он позволит добраться до курорта всего за 2,5 часа. На маршруте будут задействованы микроавтобусы с отдельными отсеками для горнолыжного оборудования. Автобусы будут ходить по маршруту с остановками у гостиниц и объектов курорта: аэропорт Новокузнецка ("Спиченково") - горнолыжный курорт "Шерегеш", сектор Е - апарт-отель Wow. Aparts - гостиница "Шермонт" - дирекция курорта "Шерегеш". "Мы стремимся обеспечить путешественников максимально комфортным и быстрым способом добраться до курорта. Запуск нового маршрута – это важный шаг в развитии туристической инфраструктуры Кузбасса. Современные автобусы позволят сделать поездку до Шерегеша еще более приятной и удобной", – заявил генеральный директор АНО "Единая транспортная дирекция" Константин Угаров, его слова приводятся в пресс-релизе. Зимний сезон на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области откроется 7 ноября, рассказал накануне РИА Новости директор дирекции курорта Алексей Стоянов.

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бизнес, туризм, новокузнецк, кузбасс, кемеровская область, ано