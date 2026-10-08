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Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала
Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала - 08.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала
Узбекистан в 2027 году принимает председательство в Международном фонде спасения Арала (МФСА) и намерен сделать его работу более эффективной, заявил президент... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:31+0300
2026-10-08T11:31+0300
2026-10-08T11:31+0300
узбекистан
центральная азия
казахстан
шавкат мирзиеев
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Узбекистан в 2027 году принимает председательство в Международном фонде спасения Арала (МФСА) и намерен сделать его работу более эффективной, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.
В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря открылась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
"Со следующего года Узбекистан принимает председательство в Международном фонде спасения Арала… Намерены использовать период председательства для того, чтобы сделать работу фонда более эффективной, запустить новые экологические проекты и привлечь дополнительное финансирование", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече.
Президент Узбекистана отметил, что дефицит водных ресурсов становится все более серьезным ограничением для развития Центральной Азии. "Именно поэтому важно в полной мере реализовать нашу общую инициативу о десятилетии практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии", - считает Мирзиеев.
Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель - улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря. В настоящий момент в фонде с 2024 года председательствует Казахстан.
Аральское море - бессточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана, занимало до середины XX века около 68 тысяч квадратных километров и было четвертым по площади в мире. С 1960-х годов оно стало быстро мелеть из-за забора воды из рек Амударья и Сырдарья для орошения.
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узбекистан, центральная азия, казахстан, шавкат мирзиеев
УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАЗАХСТАН, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала
Президент Мирзиеев: Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Узбекистан в 2027 году принимает председательство в Международном фонде спасения Арала (МФСА) и намерен сделать его работу более эффективной, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.
В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря открылась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
"Со следующего года Узбекистан принимает председательство в Международном фонде спасения Арала… Намерены использовать период председательства для того, чтобы сделать работу фонда более эффективной, запустить новые экологические проекты и привлечь дополнительное финансирование", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече.
Президент Узбекистана отметил, что дефицит водных ресурсов становится все более серьезным ограничением для развития Центральной Азии. "Именно поэтому важно в полной мере реализовать нашу общую инициативу о десятилетии практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии", - считает Мирзиеев.
Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель - улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря. В настоящий момент в фонде с 2024 года председательствует Казахстан.
Аральское море - бессточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана, занимало до середины XX века около 68 тысяч квадратных километров и было четвертым по площади в мире. С 1960-х годов оно стало быстро мелеть из-за забора воды из рек Амударья и Сырдарья для орошения.