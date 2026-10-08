Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала - 08.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261008/fond-874061345.html
Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала
Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала - 08.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала
Узбекистан в 2027 году принимает председательство в Международном фонде спасения Арала (МФСА) и намерен сделать его работу более эффективной, заявил президент... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:31+0300
2026-10-08T11:31+0300
узбекистан
центральная азия
казахстан
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874061345.jpg?1791448263
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Узбекистан в 2027 году принимает председательство в Международном фонде спасения Арала (МФСА) и намерен сделать его работу более эффективной, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев. В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря открылась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. "Со следующего года Узбекистан принимает председательство в Международном фонде спасения Арала… Намерены использовать период председательства для того, чтобы сделать работу фонда более эффективной, запустить новые экологические проекты и привлечь дополнительное финансирование", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече. Президент Узбекистана отметил, что дефицит водных ресурсов становится все более серьезным ограничением для развития Центральной Азии. "Именно поэтому важно в полной мере реализовать нашу общую инициативу о десятилетии практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии", - считает Мирзиеев. Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель - улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря. В настоящий момент в фонде с 2024 года председательствует Казахстан. Аральское море - бессточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана, занимало до середины XX века около 68 тысяч квадратных километров и было четвертым по площади в мире. С 1960-х годов оно стало быстро мелеть из-за забора воды из рек Амударья и Сырдарья для орошения.
узбекистан
центральная азия
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
узбекистан, центральная азия, казахстан, шавкат мирзиеев
УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАЗАХСТАН, Шавкат Мирзиеев
11:31 08.10.2026
 
Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала

Президент Мирзиеев: Узбекистан в 2027 году примет председательство в Фонде спасения Арала

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Узбекистан в 2027 году принимает председательство в Международном фонде спасения Арала (МФСА) и намерен сделать его работу более эффективной, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.
В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря открылась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
"Со следующего года Узбекистан принимает председательство в Международном фонде спасения Арала… Намерены использовать период председательства для того, чтобы сделать работу фонда более эффективной, запустить новые экологические проекты и привлечь дополнительное финансирование", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече.
Президент Узбекистана отметил, что дефицит водных ресурсов становится все более серьезным ограничением для развития Центральной Азии. "Именно поэтому важно в полной мере реализовать нашу общую инициативу о десятилетии практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии", - считает Мирзиеев.
Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель - улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря. В настоящий момент в фонде с 2024 года председательствует Казахстан.
Аральское море - бессточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана, занимало до середины XX века около 68 тысяч квадратных километров и было четвертым по площади в мире. С 1960-х годов оно стало быстро мелеть из-за забора воды из рек Амударья и Сырдарья для орошения.
 
УЗБЕКИСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯКАЗАХСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала