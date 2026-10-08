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Ловушка высоких ставок: чем опасен рост доходности UST выше 5,25%

Ловушка высоких ставок: чем опасен рост доходности UST выше 5,25% - 08.10.2026, ПРАЙМ

Ловушка высоких ставок: чем опасен рост доходности UST выше 5,25%

Доходность 10-летних US Treasuries достигла рекордных уровней в 5,28% — максимума с июня 2007 года. Нефть Brent при этом держится около 100 долларов за баррель: | 08.10.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Доходность 10-летних US Treasuries достигла рекордных уровней в 5,28% — максимума с июня 2007 года. Нефть Brent при этом держится около 100 долларов за баррель: переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу пробуксовывают. Оба фактора говорят о том, что быстрого завершения конфликта ждать не стоит, а значит, растут опасения по инфляции и дальнейшему ужесточению политики ФРС.Ожидается, что в конце октября ФРС сохранит ключевую ставку без изменений (3,75–4,0%), а рынки уже закладывают повышение как минимум на 25 б.п. на декабрьское заседание. Рыночная оценка вероятности такого шага составляет сейчас около 86%. Разворот в доходностях UST и укрепление доллара начались в середине сентября — именно тогда ФРС дала понять, что с инфляцией больше мириться не намерена. Индекс доллара на этом фоне в конце сентября достиг максимума года — 101,6.Через рост доходностей трейдеры закладываются на риски дальнейшего ужесточения ДКП. При этом растут не только американские ставки. Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании на этой неделе дошла до 5,44% — максимума с июля 2007 года. Французские 10-летки дают 4,87% — тоже лучший уровень с 2007-го. Другие развитые рынки коррелируют с динамикой UST.Но доллар растет сильнее, потому что важен не сам уровень доходностей, а их относительная динамика и причины роста. В США подъем доходностей отражает не только дорогую нефть, но и ожидания новых повышений ставки, сильную экономику и спрос на защитные долларовые активы. Все это напрямую повышает привлекательность вложений в доллар.В Великобритании и Франции рынок сильнее учитывает собственные риски — бюджетные проблемы, рост предложения госдолга и ухудшение перспектив экономики. Такой рост доходности не делает фунт или евро автоматически привлекательнее: инвесторы требуют премию за риск, а не закладывают более высокие ставки центробанков. В США же рост доллара — прямое отражение ожиданий ужесточения ФРС.Важный нюанс: крупные фонды и банки в конце квартала приводят портфели к целевым долям. Поэтому движения валют и биржевых активов в последние дни квартала часто искажаются ребалансировкой, закрытием хеджей и фиксацией прибыли. Тренд может ослабнуть или развернуться в первые дни нового квартала, но это краткосрочный технический фактор, а не правило.Именно поэтому ценовые изменения последних двух-трех торговых дней сентября стоит воспринимать с осторожностью. Если тренд сохранится в начале октября на фоне прежних драйверов — это уже надежный сигнал. Если он быстро исчезнет — скорее всего, работали технические потоки конца квартала.Что это значит для рынка? Если доходность 10-леток UST закрепится устойчиво выше 5,25–5,30%, риски широкой коррекции на фондовых биржах заметно возрастут. Особенно если доходности растут из-за инфляции и фискальных опасений, а не из-за сильного роста экономики. Достижение рубежа 5,5% может спровоцировать коррекцию S&P 500 на 5–10%. Но важен не разовый пик в 5,35%, а закрепление выше этого уровня на длительное время.Если доходности быстро снизятся на фоне охлаждения инфляции или слабых данных по рынку труда США, то акции технологического сектора могут быстро восстановиться. Если же доходности продолжат расти при дорогой нефти и новых ожиданиях повышения ставки ФРС, коррекция может ударить по наиболее дорогим AI-акциям, а затем может распространиться на широкий рынок.Автор: Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Потавин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/07/874024144_0:132:1600:1732_100x100_80_0_0_47be16d18b67298704d81006bcf921ca.jpg

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