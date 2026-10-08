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Резервный фонд в бюджете Великобритании понизился почти вдвое, пишет FT

Резервный фонд в бюджете Великобритании понизился почти вдвое, пишет FT - 08.10.2026, ПРАЙМ

Резервный фонд в бюджете Великобритании понизился почти вдвое, пишет FT

Резервный фонд в государственном бюджете Великобритании понизился почти вдвое, до 12 миллиардов фунтов стерлингов (16 миллиардов долларов), в том числе в связи... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T10:27+0300

2026-10-08T10:27+0300

2026-10-08T10:27+0300

финансы

мировая экономика

ближний восток

великобритания

ормузский пролив

financial times

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Резервный фонд в государственном бюджете Великобритании понизился почти вдвое, до 12 миллиардов фунтов стерлингов (16 миллиардов долларов), в том числе в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times (FT). "Согласно оценке, более высокие затраты по займам и ускоряющаяся инфляция, вероятно, сократили пространство для маневра министра финансов Великобритании Джона Хили с 23,6 миллиарда фунтов, прогнозируемых в марте британским бюро бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), до 12 миллиардов фунтов", - говорится в статье По словам представителей правительства, которые приводит Financial Times, этот финансовый буфер играет роль "резервного фонда" на случай непредвиденных обстоятельств, как раз таких как конфликт на Ближнем Востоке и его макроэкономические последствия. Как отмечает газета, это может означать, что Хили будет вынужден сообщить 28 октября о повышении налогов и сокращении бюджетных расходов в стране. Конфликт на Ближнем Востоке помимо прочего вызвал блокировку Ормузского пролива. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира, что также привело к всплеску инфляции в экономически развитых странах и побудило финансовых регуляторов ужесточить монетарную политику, тем самым повышая стоимость заимствований на финансовом рынке и дополнительно ограничивая экономическую активность в этих странах.

ближний восток

великобритания

ормузский пролив

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финансы, мировая экономика, ближний восток, великобритания, ормузский пролив, financial times