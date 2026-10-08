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В Германии готовятся к выпуску ядерного топлива по российским технологиям

В Германии готовятся к выпуску ядерного топлива по российским технологиям - 08.10.2026, ПРАЙМ

В Германии готовятся к выпуску ядерного топлива по российским технологиям

Немецкая компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству тепловыделяющих сборок по российским технологиям на заводе в Лингене, сообщает... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:38+0300

2026-10-08T13:38+0300

2026-10-08T13:50+0300

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БЕРЛИН, 8 окт - ПРАЙМ. Немецкая компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству тепловыделяющих сборок по российским технологиям на заводе в Лингене, сообщает агентство DPA. "После получения разрешения на расширение завода по производству тепловыделяющих сборок в Лингене предприятие переходит к подготовке производства", - говорится в публикации. Сообщается, что завод планирует со следующего года поставлять ядерное топливо в пять европейских стран. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило в июле производство шестиугольных топливных сборок с участием "Росатома".

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промышленность, росатом, россия, германия