https://1prime.ru/20261008/germanija-874067678.html
В Германии готовятся к выпуску ядерного топлива по российским технологиям
В Германии готовятся к выпуску ядерного топлива по российским технологиям - 08.10.2026, ПРАЙМ
В Германии готовятся к выпуску ядерного топлива по российским технологиям
Немецкая компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству тепловыделяющих сборок по российским технологиям на заводе в Лингене, сообщает... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:38+0300
2026-10-08T13:38+0300
2026-10-08T13:50+0300
промышленность
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БЕРЛИН, 8 окт - ПРАЙМ. Немецкая компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству тепловыделяющих сборок по российским технологиям на заводе в Лингене, сообщает агентство DPA. "После получения разрешения на расширение завода по производству тепловыделяющих сборок в Лингене предприятие переходит к подготовке производства", - говорится в публикации. Сообщается, что завод планирует со следующего года поставлять ядерное топливо в пять европейских стран. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило в июле производство шестиугольных топливных сборок с участием "Росатома".
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промышленность, росатом, россия, германия
Промышленность, Росатом, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
В Германии готовятся к выпуску ядерного топлива по российским технологиям
DPA: завод в ФРГ начал подготовку к выпуску ядерного топлива по российским технологиям
БЕРЛИН, 8 окт - ПРАЙМ. Немецкая компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству тепловыделяющих сборок по российским технологиям на заводе в Лингене, сообщает агентство DPA.
"После получения разрешения на расширение завода по производству тепловыделяющих сборок в Лингене предприятие переходит к подготовке производства", - говорится в публикации.
Сообщается, что завод планирует со следующего года поставлять ядерное топливо в пять европейских стран.
Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило в июле производство шестиугольных топливных сборок с участием "Росатома".