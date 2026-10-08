Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке - 08.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261008/glava-874066026.html
Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке
Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке - 08.10.2026, ПРАЙМ
Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке
Российский телеком-рынок в ближайшие годы ждут большие изменения - регуляторные, инфраструктурные и технологические, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:14+0300
2026-10-08T13:14+0300
технологии
россия
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874066026.jpg?1791454463
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский телеком-рынок в ближайшие годы ждут большие изменения - регуляторные, инфраструктурные и технологические, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы сейчас стоим, с точки зрения новой архитектуры, прямо у нас, то есть следующие годы - это годы больших изменений. Вот ощущение такое, и регуляторных, и инфраструктурных, и технологических, и с переходом на искусственный интеллект", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения", посвященной связи. По его словам, в последние годы отрасль развивалась планомерно и системно, несмотря на "понятные шоки, связанные с прекращением поставок". Продолжается тренд на импортозамещение зарубежных решений. Шадаев также отметил, что в 2022 году в отрасли "не было ничего своего", а сейчас уже есть стандарт LTE на отечественном оборудовании в конечной эксплуатации. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
13:14 08.10.2026
 
Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке

Глава Минцифры Шадаев: телеком-рынок в ближайшие годы ждет большие изменения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский телеком-рынок в ближайшие годы ждут большие изменения - регуляторные, инфраструктурные и технологические, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы сейчас стоим, с точки зрения новой архитектуры, прямо у нас, то есть следующие годы - это годы больших изменений. Вот ощущение такое, и регуляторных, и инфраструктурных, и технологических, и с переходом на искусственный интеллект", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения", посвященной связи.
По его словам, в последние годы отрасль развивалась планомерно и системно, несмотря на "понятные шоки, связанные с прекращением поставок". Продолжается тренд на импортозамещение зарубежных решений.
Шадаев также отметил, что в 2022 году в отрасли "не было ничего своего", а сейчас уже есть стандарт LTE на отечественном оборудовании в конечной эксплуатации.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииРОССИЯМаксут Шадаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала