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Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке

Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке - 08.10.2026, ПРАЙМ

Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке

Российский телеком-рынок в ближайшие годы ждут большие изменения - регуляторные, инфраструктурные и технологические, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:14+0300

2026-10-08T13:14+0300

2026-10-08T13:14+0300

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский телеком-рынок в ближайшие годы ждут большие изменения - регуляторные, инфраструктурные и технологические, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы сейчас стоим, с точки зрения новой архитектуры, прямо у нас, то есть следующие годы - это годы больших изменений. Вот ощущение такое, и регуляторных, и инфраструктурных, и технологических, и с переходом на искусственный интеллект", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения", посвященной связи. По его словам, в последние годы отрасль развивалась планомерно и системно, несмотря на "понятные шоки, связанные с прекращением поставок". Продолжается тренд на импортозамещение зарубежных решений. Шадаев также отметил, что в 2022 году в отрасли "не было ничего своего", а сейчас уже есть стандарт LTE на отечественном оборудовании в конечной эксплуатации. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, максут шадаев