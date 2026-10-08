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Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке
Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке - 08.10.2026, ПРАЙМ
Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке
Российский телеком-рынок в ближайшие годы ждут большие изменения - регуляторные, инфраструктурные и технологические, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:14+0300
2026-10-08T13:14+0300
2026-10-08T13:14+0300
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский телеком-рынок в ближайшие годы ждут большие изменения - регуляторные, инфраструктурные и технологические, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы сейчас стоим, с точки зрения новой архитектуры, прямо у нас, то есть следующие годы - это годы больших изменений. Вот ощущение такое, и регуляторных, и инфраструктурных, и технологических, и с переходом на искусственный интеллект", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения", посвященной связи.
По его словам, в последние годы отрасль развивалась планомерно и системно, несмотря на "понятные шоки, связанные с прекращением поставок". Продолжается тренд на импортозамещение зарубежных решений.
Шадаев также отметил, что в 2022 году в отрасли "не было ничего своего", а сейчас уже есть стандарт LTE на отечественном оборудовании в конечной эксплуатации.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
Глава Минцифры предрек большие изменения на российском телеком-рынке
Глава Минцифры Шадаев: телеком-рынок в ближайшие годы ждет большие изменения
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский телеком-рынок в ближайшие годы ждут большие изменения - регуляторные, инфраструктурные и технологические, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы сейчас стоим, с точки зрения новой архитектуры, прямо у нас, то есть следующие годы - это годы больших изменений. Вот ощущение такое, и регуляторных, и инфраструктурных, и технологических, и с переходом на искусственный интеллект", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения", посвященной связи.
По его словам, в последние годы отрасль развивалась планомерно и системно, несмотря на "понятные шоки, связанные с прекращением поставок". Продолжается тренд на импортозамещение зарубежных решений.
Шадаев также отметил, что в 2022 году в отрасли "не было ничего своего", а сейчас уже есть стандарт LTE на отечественном оборудовании в конечной эксплуатации.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.