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"Голдрупп" выиграла аукцион на участок россыпного золота под Красноярском

"Голдрупп" выиграла аукцион на участок россыпного золота под Красноярском - 08.10.2026, ПРАЙМ

"Голдрупп" выиграла аукцион на участок россыпного золота под Красноярском

Компании "Голдрупп" победила в аукционе на участок россыпного золота река Чапа - ручей Цой в Красноярском крае, итоговый платеж превысил 200 миллионов рублей,... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:53+0300

2026-10-08T12:53+0300

2026-10-08T12:53+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Компании "Голдрупп" победила в аукционе на участок россыпного золота река Чапа - ручей Цой в Красноярском крае, итоговый платеж превысил 200 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. "Сегодня, 8 октября, победой компании "Голдрупп" завершился аукцион за участок россыпного золота река Чапа - ручей Цой в Красноярском крае. Лидер определился на 134 шаге, а итоговый платеж составил 213,5 миллиона рублей при стартовом 4,4 миллиона", - сказано в сообщении. Отмечается, что за право разведки и добычи полезных ископаемых на участке с запасами 106 килограммов золота боролись семь компаний. "Геологическое изучение северной части Енисейского кряжа, где находится участок река Чапа - ручей Цой, началось еще в 40-х годах 19 века. В советское время проведена крупномасштабная геологическая съемка территории и другие геологические исследования места", - добавили в Минприроды. Согласно условиям лицензии, недропользователь обязан провести оценку запасов полезных ископаемых на участке и предоставить материалы на государственную экспертизу, уточнили в министерстве. Накануне руководитель Роснедр Олег Казанов рассказал, что годовая добыча золота в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, однако на производство идет примерно 2/3. В то же время прирост запасов драгметалла ежегодно составляет около 700-800 тонн, в 2025 году он достиг 712 тонн.

красноярский край

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бизнес, россия, красноярский край, минприроды, роснедра