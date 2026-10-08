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Голикова оценила объем мировой электронной торговли в 2026 году

Голикова оценила объем мировой электронной торговли в 2026 году - 08.10.2026, ПРАЙМ

Голикова оценила объем мировой электронной торговли в 2026 году

Объем мировой электронной торговли в 2026 году впервые превысит 5,4 триллиона долларов, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T10:48+0300

2026-10-08T10:48+0300

2026-10-08T10:48+0300

россия

мировая экономика

татьяна голикова

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объем мировой электронной торговли в 2026 году впервые превысит 5,4 триллиона долларов, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. "В 2026 году объем мировой электронной торговли впервые превысит 5,4 триллиона долларов", - сказала Голикова на открытии Международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху". Она уточнила, что на цифровые услуги уже приходится 56% от всего мирового экспорта услуг.

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россия, мировая экономика, татьяна голикова