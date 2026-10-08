https://1prime.ru/20261008/gref-874061202.html
Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом
Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом - 08.10.2026, ПРАЙМ
Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом
Современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:28+0300
2026-10-08T11:28+0300
2026-10-08T11:28+0300
бизнес
финансы
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874061202.jpg?1791448081
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Инвестор 2026 года - совсем другая птица. Это человек, который знает, что такое флоатер, и не путает его с надувным матрасом. Он понимает, что такое реальная ставка... Сегодня мы знаем разницу между номинальной и реальной ставкой", - сказал он, выступая на форуме "СберИнвестиции".
Греф также сравнил портрет современного инвестора с инвестором 2020 года и подчеркнул, что раньше финансисты принимали решения очень спонтанно, а сейчас уверенно пользуются искусственным интеллектом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, герман греф, сбербанк
Бизнес, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом
Греф: современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Инвестор 2026 года - совсем другая птица. Это человек, который знает, что такое флоатер, и не путает его с надувным матрасом. Он понимает, что такое реальная ставка... Сегодня мы знаем разницу между номинальной и реальной ставкой", - сказал он, выступая на форуме "СберИнвестиции".
Греф также сравнил портрет современного инвестора с инвестором 2020 года и подчеркнул, что раньше финансисты принимали решения очень спонтанно, а сейчас уверенно пользуются искусственным интеллектом.