https://1prime.ru/20261008/gref-874061202.html

Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом

Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом - 08.10.2026, ПРАЙМ

Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом

Современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:28+0300

2026-10-08T11:28+0300

2026-10-08T11:28+0300

бизнес

финансы

герман греф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874061202.jpg?1791448081

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Инвестор 2026 года - совсем другая птица. Это человек, который знает, что такое флоатер, и не путает его с надувным матрасом. Он понимает, что такое реальная ставка... Сегодня мы знаем разницу между номинальной и реальной ставкой", - сказал он, выступая на форуме "СберИнвестиции". Греф также сравнил портрет современного инвестора с инвестором 2020 года и подчеркнул, что раньше финансисты принимали решения очень спонтанно, а сейчас уверенно пользуются искусственным интеллектом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, герман греф, сбербанк