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Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом
Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом - 08.10.2026, ПРАЙМ
Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом
Современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:28+0300
2026-10-08T11:28+0300
бизнес
финансы
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Инвестор 2026 года - совсем другая птица. Это человек, который знает, что такое флоатер, и не путает его с надувным матрасом. Он понимает, что такое реальная ставка... Сегодня мы знаем разницу между номинальной и реальной ставкой", - сказал он, выступая на форуме "СберИнвестиции". Греф также сравнил портрет современного инвестора с инвестором 2020 года и подчеркнул, что раньше финансисты принимали решения очень спонтанно, а сейчас уверенно пользуются искусственным интеллектом.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, финансы, герман греф, сбербанк
Бизнес, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
11:28 08.10.2026
 
Греф сравнил современного инвестора с надувным матрасом

Греф: современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Инвестор 2026 года - совсем другая птица. Это человек, который знает, что такое флоатер, и не путает его с надувным матрасом. Он понимает, что такое реальная ставка... Сегодня мы знаем разницу между номинальной и реальной ставкой", - сказал он, выступая на форуме "СберИнвестиции".
Греф также сравнил портрет современного инвестора с инвестором 2020 года и подчеркнул, что раньше финансисты принимали решения очень спонтанно, а сейчас уверенно пользуются искусственным интеллектом.
 
БизнесФинансыГерман ГрефСбербанк
 
 
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