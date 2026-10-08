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Греф назвал одну из ключевых ошибок розничного инвестора

Греф назвал одну из ключевых ошибок розничного инвестора - 08.10.2026, ПРАЙМ

Греф назвал одну из ключевых ошибок розничного инвестора

Паника является одной из ключевых ошибок, которую совершает типичный российский розничный инвестор, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:46+0300

2026-10-08T11:46+0300

2026-10-08T11:46+0300

бизнес

россия

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Паника является одной из ключевых ошибок, которую совершает типичный российский розничный инвестор, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на инвестиционном форуме "Сбера". "Первая ошибка, которую совершают люди, это паника. С одной стороны, эмоции это хорошая история, потому что мы получаем персонализированный опыт, но этот же опыт мешает нам в принятии решений. Не подвергайте себя лишнему риску, не принимайте решения в понедельник с утра", - сказал он, отвечая на вопрос о типичных ошибках российского инвестора. Греф отметил, что справиться с паникой может помочь как раз ИИ-агент. Также он порекомендовал обращать внимание на риски и не игнорировать их. "Разложите все типы рисков и посмотрите, какие релевантны для вас, и какие вы хотите диверсифицировать", - добавил он. Еще один совет - это никогда не подвергать себя логике "черт побери, опоздал". "Если бы вы не посадили 20 лет назад дерево, то, может быть, самое лучшее время его посадить - сегодня, а не ждать завтра, и не сожалеть о том, что у соседа дерево на 10 метров уже выросло. Может быть, ваше будет ветвистее", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, герман греф, сбербанк