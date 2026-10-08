Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф назвал одну из ключевых ошибок розничного инвестора - 08.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261008/gref-874062248.html
Греф назвал одну из ключевых ошибок розничного инвестора
Греф назвал одну из ключевых ошибок розничного инвестора - 08.10.2026, ПРАЙМ
Греф назвал одну из ключевых ошибок розничного инвестора
Паника является одной из ключевых ошибок, которую совершает типичный российский розничный инвестор, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:46+0300
2026-10-08T11:46+0300
бизнес
россия
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874062248.jpg?1791449179
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Паника является одной из ключевых ошибок, которую совершает типичный российский розничный инвестор, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на инвестиционном форуме "Сбера". "Первая ошибка, которую совершают люди, это паника. С одной стороны, эмоции это хорошая история, потому что мы получаем персонализированный опыт, но этот же опыт мешает нам в принятии решений. Не подвергайте себя лишнему риску, не принимайте решения в понедельник с утра", - сказал он, отвечая на вопрос о типичных ошибках российского инвестора. Греф отметил, что справиться с паникой может помочь как раз ИИ-агент. Также он порекомендовал обращать внимание на риски и не игнорировать их. "Разложите все типы рисков и посмотрите, какие релевантны для вас, и какие вы хотите диверсифицировать", - добавил он. Еще один совет - это никогда не подвергать себя логике "черт побери, опоздал". "Если бы вы не посадили 20 лет назад дерево, то, может быть, самое лучшее время его посадить - сегодня, а не ждать завтра, и не сожалеть о том, что у соседа дерево на 10 метров уже выросло. Может быть, ваше будет ветвистее", - подытожил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, герман греф, сбербанк
Бизнес, РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк
11:46 08.10.2026
 
Греф назвал одну из ключевых ошибок розничного инвестора

Греф назвал панику одной из ключевых ошибок российского розничного инвестора

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Паника является одной из ключевых ошибок, которую совершает типичный российский розничный инвестор, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на инвестиционном форуме "Сбера".
"Первая ошибка, которую совершают люди, это паника. С одной стороны, эмоции это хорошая история, потому что мы получаем персонализированный опыт, но этот же опыт мешает нам в принятии решений. Не подвергайте себя лишнему риску, не принимайте решения в понедельник с утра", - сказал он, отвечая на вопрос о типичных ошибках российского инвестора.
Греф отметил, что справиться с паникой может помочь как раз ИИ-агент.
Также он порекомендовал обращать внимание на риски и не игнорировать их. "Разложите все типы рисков и посмотрите, какие релевантны для вас, и какие вы хотите диверсифицировать", - добавил он.
Еще один совет - это никогда не подвергать себя логике "черт побери, опоздал".
"Если бы вы не посадили 20 лет назад дерево, то, может быть, самое лучшее время его посадить - сегодня, а не ждать завтра, и не сожалеть о том, что у соседа дерево на 10 метров уже выросло. Может быть, ваше будет ветвистее", - подытожил он.
 
БизнесРОССИЯГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала